Анастасия Калманович рассказала о конфликтах в семье Джигана и Оксаны Самойловой





Многие поклонники считали семью Джигана и Оксаны Самойловой, которые вместе воспитывают четверых детей, идеальной. Но этот миф оказался развеян продюсером и актрисой Анастасией Калманович, по словам которой, звездные супруги лишь внешне производили впечатление гармоничной семьи, но в действительности проблемы в их отношениях назрели намного раньше, причем были они весьма серьезными. Артистка также добавила, что она верит в способность Самойловой справиться с любыми трудностями, тем более, по ее словам, это уже не первый случай, когда супруге рэпера приходится проходить через такие испытания.Пресса и поклонники после этих слов сразу же решили, что этими словами Калманович намекает на то, что музыкант и прежде не очень хорошо обходился с супругой, однако это ее не сломало и она сумела достойно выйти из критической ситуации.