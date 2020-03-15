Анастасия Калманович рассказала о конфликтах в семье Джигана и Оксаны Самойловой
Российская модель Оксана Самойлова немногим ранее сама подтвердила, что в их отношениях с супругом – популярным рэпером Джиганом, - назрел серьезный кризис. Несмотря на все проблемы мужа, она не хочет с ним разводиться и даже не собирается лишать родительских прав. Между тем, продюсер Анастасия Калманович утверждает, что в этой паре и ранее случались конфликтные ситуации.
Многие поклонники считали семью Джигана и Оксаны Самойловой, которые вместе воспитывают четверых детей, идеальной. Но этот миф оказался развеян продюсером и актрисой Анастасией Калманович, по словам которой, звездные супруги лишь внешне производили впечатление гармоничной семьи, но в действительности проблемы в их отношениях назрели намного раньше, причем были они весьма серьезными. Артистка также добавила, что она верит в способность Самойловой справиться с любыми трудностями, тем более, по ее словам, это уже не первый случай, когда супруге рэпера приходится проходить через такие испытания.
Пресса и поклонники после этих слов сразу же решили, что этими словами Калманович намекает на то, что музыкант и прежде не очень хорошо обходился с супругой, однако это ее не сломало и она сумела достойно выйти из критической ситуации.
Многие поклонники считали семью Джигана и Оксаны Самойловой, которые вместе воспитывают четверых детей, идеальной. Но этот миф оказался развеян продюсером и актрисой Анастасией Калманович, по словам которой, звездные супруги лишь внешне производили впечатление гармоничной семьи, но в действительности проблемы в их отношениях назрели намного раньше, причем были они весьма серьезными. Артистка также добавила, что она верит в способность Самойловой справиться с любыми трудностями, тем более, по ее словам, это уже не первый случай, когда супруге рэпера приходится проходить через такие испытания.
Пресса и поклонники после этих слов сразу же решили, что этими словами Калманович намекает на то, что музыкант и прежде не очень хорошо обходился с супругой, однако это ее не сломало и она сумела достойно выйти из критической ситуации.