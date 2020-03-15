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СМИ уличили Дональда Трампа в попытке переманить из Германии ученых, работающих над вакциной от COVID-19

У американского президента, полагают журналисты, свои методы заботы о благополучии нации, которые не принимают во внимание интересы других страны. Немецкие СМИ уличили президента США Дональда Трампа в попытке переманить в свою страну из ФРГ ученых, работающих над вакциной от COVID-19. С соответствующим заявлением выступило издание Welt am Sonntag, сославшись на неназванный источник в правительстве страны.
СМИ уличили Дональда Трампа в попытке переманить из Германии ученых, работающих над вакциной от COVID-19

По данным немецких журналистов, внимание было обращено на специалистов из компании CureVac, которые ведут свои исследования в Тюбингене. Отмечается, что глава Белого дома якобы предлагает ученым большие деньги, пытаясь таким образом переманить их в свою страну или же получить для США эксклюзивный доступ к будущей вакцине. «Но вакцину Трамп хочет получить исключительно для США», - приводит издание слова своего собеседника из федерального правительства. По данным источника, эта ситуация спровоцировала непрямой но заметный спор между Вашингтоном и Берлином. Немецкие власти, к примеру, хотят, чтобы вакцина разрабатывалась именно на территории Германии, тем более, что специалисты CureVac ведут эту разработку в сотрудничестве с одним из федеральных институтов.

«Правительство ФРГ на данный момент проявляет высокую степень заинтересованности в том, чтобы прививки и лекарственные препараты от коронавируса нового типа разрабатывались в ФРГ и европейских странах. Поэтому власти страны постоянно поддерживают контакт с CureVac, чтобы не допустить переманивания ее ученых за океан», - подчеркивается в публикации.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:46

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