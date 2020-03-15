СМИ уличили Дональда Трампа в попытке переманить из Германии ученых, работающих над вакциной от COVID-19





По данным немецких журналистов, внимание было обращено на специалистов из компании CureVac, которые ведут свои исследования в Тюбингене. Отмечается, что глава Белого дома якобы предлагает ученым большие деньги, пытаясь таким образом переманить их в свою страну или же получить для США эксклюзивный доступ к будущей вакцине., - приводит издание слова своего собеседника из федерального правительства. По данным источника, эта ситуация спровоцировала непрямой но заметный спор между Вашингтоном и Берлином. Немецкие власти, к примеру, хотят, чтобы вакцина разрабатывалась именно на территории Германии, тем более, что специалисты CureVac ведут эту разработку в сотрудничестве с одним из федеральных институтов., - подчеркивается в публикации.