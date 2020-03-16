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Ученые из Аргентины рассказали об особенностях адаптации пингвинов к холодам Антарктиды

Ученые из Аргентины рассказали об особенностях адаптации пингвинов в процессе эволюции к холодам Антарктиды. Они изучили окаменелые ископаемые останки крыла древней птицы.

Учёные отмечают уникальную особенность останков, которые были найдены во время раскопок. Она заключается в сохранности кожных покровов в окаменевшем виде. Как правило, кожа не может подвергаться подобной консервации, и специалисты могут исследовать лишь скелет животного. Однако палеонтологам удалось установить, что останки крыла принадлежат большому пингвину Palaeeudyptes gunnari, который вымер 43 миллиона лет назад. Ранее он обитал в Антарктиде в то время, когда материк густо населяли животные и он был зеленым.

У специалистов из Аргентины получилось выяснить, что по сравнению с ныне живущими большими пингвинами древние сородичи имели частоту расположения перьевых фолликулов в коже намного меньше. Из этого они смогли сделать вывод, что в ходе эволюции «оперение» птиц происходило в направлении повышения числа перьев на поверхности тела. Благодаря данным изменениям птицы смогли адаптироваться к очень низким антарктическим температурам и на данный момент являются одними из малочисленных её жителей.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 04:00

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