Ученые из Аргентины рассказали об особенностях адаптации пингвинов к холодам Антарктиды





Учёные отмечают уникальную особенность останков, которые были найдены во время раскопок. Она заключается в сохранности кожных покровов в окаменевшем виде. Как правило, кожа не может подвергаться подобной консервации, и специалисты могут исследовать лишь скелет животного. Однако палеонтологам удалось установить, что останки крыла принадлежат большому пингвину Palaeeudyptes gunnari, который вымер 43 миллиона лет назад. Ранее он обитал в Антарктиде в то время, когда материк густо населяли животные и он был зеленым.У специалистов из Аргентины получилось выяснить, что по сравнению с ныне живущими большими пингвинами древние сородичи имели частоту расположения перьевых фолликулов в коже намного меньше. Из этого они смогли сделать вывод, что в ходе эволюции «оперение» птиц происходило в направлении повышения числа перьев на поверхности тела. Благодаря данным изменениям птицы смогли адаптироваться к очень низким антарктическим температурам и на данный момент являются одними из малочисленных её жителей.