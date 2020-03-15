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Анастасия Решетова нашла странный способ для защиты сына Ратмира от коронавируса

В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Анастасия Решетова рассказала подписчикам, что нашла странный способ для защиты сына Ратмира от коронавируса. Молодая мать приобрела специальную противоинфекционную детскую соску.

Анастасия Решетова нашла странный способ для защиты сына Ратмира от коронавируса


Анастасия Решетова сразу предположила, что реакция фолловеров на ее методы защиты ребенка будет неоднозначной. Поэтому, когда она опубликовала видео с Ратмиром, на котором он берет в рот новую соску, она назвала себя «совсем чокнутой мамой». Несмотря на иронию, сразу стало понятно, что обращать внимание на мнения критиков возлюбленная Тимати не станет.

Противоинфекционную детскую соску можно купить во многих российских интернет-магазинах. Ее средняя стоимость 1,5 тысяч рублей, поэтому позволить себе могут многие родители. По словам разработчиков, соской могут пользоваться не только новорожденные, но и дети постарше и даже взрослые люди. Ратмиру новая игрушка пришлась по душе и он сразу ее принял.

Анастасия Решетова также показала в сторис несколько видов антисептиков и дала комментарии по поводу каждого из брендов. Несмотря на предпринятые меры предосторожности, молодая мать продолжает посещать с сыном бассейн.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:23

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