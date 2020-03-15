Торговые сети и службы доставки зафиксировали рост спроса на крупы и макароны в РФ из-за коронавируса





В соцсетях уже появились снимки, на которых зафиксированы полки со значительно меньшим количеством продуктов, чем обычно. Эксперты успокаивают, что товара на складах достаточно, поэтому о дефиците говорить не стоит. Согласно статистическим данным, спрос вырос на некоторые ассортиментные группы, а именно, средства гигиены и товары длительного хранения. Речь идет о крупах, макаронных изделиях, консервах, бакалейных товарах. Кроме этого, жители РФ начали чаще пользоваться экспресс-доставкой из магазинов.Специалисты начали предпринимать допмеры, чтобы не допустить дефицита товаров. Идет работа по увеличению объема партии поставок, а также пересматривается частота заполнения полок в магазинах. Естественно, для этого требуются дополнительные усилия сотрудников и время. При этом производители привозят товары вовремя и на складах имеются достаточные запасы.