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Назван ТОП-5 самых комфортных автомобилей на рынке

Эксперты британского издания Carbuyer составили рейтинг самых комфортных автомобилей из тех, что представлены сегодня в массовом сегменте рынка. Результат был получен путем опроса потребителей.
Назван ТОП-5 самых комфортных автомобилей на рынке

По итогам этого исследования первое место в рейтинге досталось седану бизнес-класса Mercedes E-Class. Эта модель оказалась очень комфортной не только для пассажиров, но и для самого водителя. Владельцы отмечают E-Class за плавный ход даже спустя годы эксплуатации. Второе место досталось компактному хэтчбеку Citroen C3, который водители и пассажиры называют лучшим выбором для ежедневных поездок по городу. В числе преимуществ авто называют также прекрасную работу подвески и вместительный багажник. Замыкает тройку лидеров британский бизнес-седан Jaguar XF, который получил свои голоса за комфортный и просторный салон, качественные материалы в отделке и довольно плавный ход.

Также в рейтинг попали третье поколение популярного чешского лифтбека Skoda Superb и седан Volvo S90. Если в первом случае автомобилисты довольны простором и комфортом в салоне, то во втором – хвалят адаптивную подвеску, которая позволяет сохранять комфорт внутри автомобиля даже при движении по плохим дорогам.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 03:00

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