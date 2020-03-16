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Илон Маск из-за коронавируса потерял приблизительно 5,5 млрд долларов

Недавно стало известно, что через неделю после объявления последней информации о коронавирусе глава компании Tesla Илон Маск потерял 18% своего дохода. Всего за это время он лишился приблизительно 5,5 млрд долларов.

На данный момент состояние Илона Маска оценивается в 31,1 млрд долларов. Теперь он занимает 26 место в рейтинге Forbes. Ранее он заявлял, что риск умереть от инфекционного заболевания COVID-19 для его работников слишком мал. Американский предприниматель считает, что в ДТП на сегодняшний день погибают намного больше людей, чем от коронавируса.

Далее он привел статистику, согласно которой от пандемии в США умерли 36 человек, а из-за дорожных происшествий - 26 тысяч. Несмотря на иронический настрой по поводу карантина из-за инфекционного заболевания он всё же рекомендует своим работникам прислушиваться к советам врачей, не пренебрегать личной гигиеной, мыть часто руки и использовать обеззараживающие средства. При возникновении каких-либо симптомов обращаться к специалистам для проверки состояния здоровья.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 02:00

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