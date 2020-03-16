Pirelli выпустила «умные» шины с поддержкой 5G





Как сообщает пресс-служба компания, модель Cinturato P7 имеет более высокие показатели сцепления с мокрой поверхностью дороги, при этом срок службы изделия удалось дополнительно продлить на 6%. Отмечается также, что автомобиль с такими покрышками сможет потреблять на 4% топлива меньше, чем прежде. Сократился и тормозной путь, теперь он менее четырех метров, наконец, инженерам Pirelli удалось добиться снижения сопротивления качению на 12%.Но самое интересное в том, что новые шины получили ряд современных технологий. К примеру, сообщается, что Cinturato P7 могут подключаться к сетям связи пятого поколения и передавать данные о состоянии тех или иных участков дорог. Эта инновация, считает разработчик, позволит существенно продвинуться в решении задач по созданию беспилотных транспортных средств.