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Pirelli выпустила «умные» шины с поддержкой 5G

Компания Pirelli, которая считается одним из самых знаменитых производителей автомобильных шин в мире, недавно представила новую летнюю серию покрышек под названием Cinturato P7. Эта модель выпущена в честь годовщины культовых шин Cinturato Pirelli, однако имеет ряд интересных технических нововведений, в частности, поддержку связи 5G.
Pirelli выпустила «умные» шины с поддержкой 5G

Как сообщает пресс-служба компания, модель Cinturato P7 имеет более высокие показатели сцепления с мокрой поверхностью дороги, при этом срок службы изделия удалось дополнительно продлить на 6%. Отмечается также, что автомобиль с такими покрышками сможет потреблять на 4% топлива меньше, чем прежде. Сократился и тормозной путь, теперь он менее четырех метров, наконец, инженерам Pirelli удалось добиться снижения сопротивления качению на 12%.

Но самое интересное в том, что новые шины получили ряд современных технологий. К примеру, сообщается, что Cinturato P7 могут подключаться к сетям связи пятого поколения и передавать данные о состоянии тех или иных участков дорог. Эта инновация, считает разработчик, позволит существенно продвинуться в решении задач по созданию беспилотных транспортных средств.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 01:00

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