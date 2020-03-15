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Apple удалит из App Store развлекательные приложения про коронавирус

На официальном сайте корпорации появилась информация о том, что Apple удалит из App Store все развлекательные приложения и игры про коронавирус. Руководство компании разработчиков предупредило пользователе о том, что будут ужесточены требования по поводу контента, связанного с пандемией.

Apple удалит из App Store развлекательные приложения про коронавирус


Кроме этого, приложения о COVID-2019, которые носят информационный характер, могут теперь размещать только медучреждения или образовательные организации, которые занимаются вопросами здравоохранения. Apple хочет, чтобы магазин приложений App Store был надежной и безопасной платформой для пользователей, которые загружают контент.

На данный момент это актуально, как никогда, так как мир пытается справиться с коронавирусной инфекцией. Поэтому представители «яблочной» компании не хотят, чтобы с их помощью рассеялась паника. В конце февраля Apple удалила из китайского магазина приложение под названием Plague Inc. В этом симуляторе геймеры должны были заражать людей определенной болезнью.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:13

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