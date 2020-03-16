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В Сети показали УАЗ «Хантер» с гламурным обвесом

Популярный российский внедорожник УАЗ «Хантер» пользуется довольно хорошим спросом у любителей экстрима и активного отдыха. И если с оснащением этого автомобиля многие еще могут смириться, то его внешний вид давно называют слабым местом. Однако энтузиасты порой превращают даже эту утилитарную модель в нечто более приятное глазу, показав один из таких проектов в Сети.
В Сети показали УАЗ «Хантер» с гламурным обвесом

Тюнеры решили полностью изменить облик УАЗ «Хантер» и выкрасили его кузов в глянцевый черный цвет. Кроме того, автомобиль оснастили дополнительными фонарями на крыше, металлическими порогами со стильной подсветкой, расширителями арок колес и довольно массивным кенгурятником. Как можно увидеть на опубликованных снимках, никакой глобальной переделки автомобиля не производилось, однако даже такие точечные изменения заметно улучшили внешний вид внедорожника, что высоко оценили многие пользователи Сети.

Комментаторы даже предлагают авторам этого проекта поставить подобные «переделки» на поток и выпускать свою версию УАЗ «Хантер» для тех, кто недоволен внешностью модели.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 00:00

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