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Дочь Валентина Юдашкина Галина планирует рождение третьего ребёнка

Недавно появилась информация о том, что дочь знаменитого модельера Валентина Юдашкина Галина планирует вместе с супругом Петром Максаковым рождение третьего ребёнка. Однако это произойдёт не в ближайшее время.

Согласно утверждению Галины Юдашкиной, ей хочется иметь много детей. Она также добавляет, что к данному вопросу подходит со всей ответственностью, так как не хочется, чтобы рождение ещё одного малыша негативно повлияло на обстановку в семье. «Да, я хочу ещё раз стать мамой. Однако на данный момент необходимо также уделять свободное время моим сыновьям - Анатолию и Аркадию. Я не собираюсь рожать ребёнка для галочки, для этого мы хотим запланировать всё заранее», — прокомментировала своё желание фотограф.

Валентин Юдашкин является дедушкой двоих внуков: Анатолия, которому скоро исполнится 4 года и Аркадия, родившегося в 2018 году. Однако у него редко получается видится с ними лично. Дело в том, что с 2019 года его дочь вместе с семьёй проживает в Гонконге. Им пришлось сменить место жительства из-за специфики работы Галины Юдашкиной. С недавних пор она стала ответственной за продвижение бренда на рынке Азии. Теперь встречи с родителями проходят по праздникам либо во время рабочих поездок в Россию.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:00

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