Дочь Валентина Юдашкина Галина планирует рождение третьего ребёнка





Согласно утверждению Галины Юдашкиной, ей хочется иметь много детей. Она также добавляет, что к данному вопросу подходит со всей ответственностью, так как не хочется, чтобы рождение ещё одного малыша негативно повлияло на обстановку в семье., — прокомментировала своё желание фотограф.Валентин Юдашкин является дедушкой двоих внуков: Анатолия, которому скоро исполнится 4 года и Аркадия, родившегося в 2018 году. Однако у него редко получается видится с ними лично. Дело в том, что с 2019 года его дочь вместе с семьёй проживает в Гонконге. Им пришлось сменить место жительства из-за специфики работы Галины Юдашкиной. С недавних пор она стала ответственной за продвижение бренда на рынке Азии. Теперь встречи с родителями проходят по праздникам либо во время рабочих поездок в Россию.