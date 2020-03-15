Кристина Орбакайте изменила улыбку и стала копией Примадонны

Подписчикам бросилось в глаза, что зубы у 48-летней артистки стали более белыми и изменился их размер. Некоторые предположили, что Кристина Орбакайте сделала стоматологическую манипуляцию и установила виниры. Также есть версия, что фотография просто тщательно отфотошоплена. Время для таких изменений во внешности у артистки было. Во время проведения репетиции нового шоу дочь Аллы Пугачевой сломала лодыжку, поэтому отменила свои спектакли и концерты. Возможно, именно в период больничного Кристина Орбакайте изменила свою улыбку.Виниры установила и Елена Степаненко, так как накануне у нее премьера нового шоу. После того, как состоялся громкий развод с Евгением Петросяном, карьера юмористки резко пошла в гору. Недавно она подписала выгодный контракт.Немалую сумму в стоматологической клинике оставила Наташа Королева. Певица перед 45-летием решила исправить себе зубы. По словам артистки, она поставила чехлы, но сделала это по рекомендации своего врача, а не из-за веяния моды.