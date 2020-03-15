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Кристина Орбакайте изменила улыбку и стала копией Примадонны

После того, как Кристина Орбакайте опубликовала свежее фото в микроблоге Instagram, поклонники заметили, что у нее изменилась улыбка. Многие фолловеры считают, что певица поработала над свое внешностью во время длительного больничного, и стала копией Примадонны.

Кристина Орбакайте изменила улыбку и стала копией Примадонны


Подписчикам бросилось в глаза, что зубы у 48-летней артистки стали более белыми и изменился их размер. Некоторые предположили, что Кристина Орбакайте сделала стоматологическую манипуляцию и установила виниры. Также есть версия, что фотография просто тщательно отфотошоплена. Время для таких изменений во внешности у артистки было. Во время проведения репетиции нового шоу дочь Аллы Пугачевой сломала лодыжку, поэтому отменила свои спектакли и концерты. Возможно, именно в период больничного Кристина Орбакайте изменила свою улыбку.

Виниры установила и Елена Степаненко, так как накануне у нее премьера нового шоу. После того, как состоялся громкий развод с Евгением Петросяном, карьера юмористки резко пошла в гору. Недавно она подписала выгодный контракт.

Немалую сумму в стоматологической клинике оставила Наташа Королева. Певица перед 45-летием решила исправить себе зубы. По словам артистки, она поставила чехлы, но сделала это по рекомендации своего врача, а не из-за веяния моды.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:06

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