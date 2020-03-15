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Новый кроссовер Honda Breeze обошел по популярности Mitsubishi Outlander

Японская компания Honda в ноябре 2019 года официально объявила о старте продаж на китайском рынке обновленной версии кроссовера Breeze. Новый автомобиль настолько понравился покупателям в Поднебесной, что за два первых месяца разошелся тиражом в 21 тысячу экземпляров, что выше показателей прежнего лидера сегмента Mitsubishi Outlander.
Новый кроссовер Honda Breeze обошел по популярности Mitsubishi Outlander

Новая Honda Breeze представлена в виде перелицованной версии кроссовера CR-V. От своего сородича автомобиль отличается увеличенными габаритными размерами, новой головной оптикой и задними фонарями, измененной формой крышки капота и решетки радиатора. Изменились даже бамперы модели, поэтому внешне все меньше элементов роднят ее с донором. Что же касается технического оснащения, то покупателям машина предлагается с двумя разными силовыми установками. В первом случае речь идет об экономном 1,5-литровом турбированном двигателе мощностью 193 л.с., который работает в паре с 6-скоростной «механикой» или вариатором. Есть также гибридная компоновка с трансмиссией CVT, общая мощность которой составляет 215 л.с.

Стоимость этого автомобиля на китайском рынке на данный момент стартует с отметки в 168 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,77 миллионам рублей по текущему курсу.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:35

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