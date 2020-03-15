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Любовь Толкалина обнажила грудь в фотосессии на берегу океана

Любовь Толкалина на своей странице в Instagram опубликовала фотографию со смелой фотосессии на берегу океана. Актриса предстала в белоснежной воздушной сорочке, слегка прикрывающей обнаженную грудь.

Любовь Толкалина снова приняла участие в смелой фотосессии. На этот раз актриса решила выбрать для этого белоснежную лёгкую сорочку, надетую на голое тело. Образ она дополнила шортами в такой же гамме и бусами, прикрывающими обнаженную грудь. На некоторых снимках артистка прикрывает себя руками, однако на одной из фотографий интимная часть тела «зацензурена» белой линией, выполненной с помощью гаджета. Фото было опубликовано в микроблоге знаменитости, но позднее было удалено и появилось в режиме Stories.

Стоит отметить, что Любовь Толкалина часто балует поклонников подобными снимками. Большинство подписчиков пришли в восторг от невероятной лёгкости и воздушности публикации. Они восхитились стройным телом артистки и отметили, на неё приятно смотреть. «Самая красивая актриса», «Потрясающий образ. И невероятная подача эмоций, свобода, вдохновение», «Люба, спасибо за вдохновение держать себя в форме», - прокомментировали публикацию поклонники знаменитости. Толкалина не раз заявляла, хорошую форму помогает поддерживать йога и плавание.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:53

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