Дмитрий Назаров сочинил четверостишие о Чемпионате России по футболу и коронавирусе

Дмитрий Назаров обеспокоен тем, что из-за глобальной пандемии в мире может быть отменена российская Премьер-Лига. Знаменитость давно является болельщиком «Спартака», поэтому часто в его шуточных стихотворениях можно услышать название любимой футбольной команды.Свое четверостишие Дмитрий Назаров наложил на композицию «Олимпиада 80. Прощальная песня», написанную Александрой Пахмутовой. По словам актера, футболу теперь можно сказать «до свидания» и уйти на карантин, так как футболисты не смогут играть в скафандрах. Фолловеры были обеспокоены тем, что звезда сериала «Кухня» предстал перед ними в маске. По словам комментаторов, закрывать лицо должны только люди, которые уже заразились коронавирусом. Дмитрий Назаров успокоил поклонников и написал, что маска у него в профилактических целях. Хейтерам актер ответил без церемоний и не стеснялся в выражениях.Несмотря на то, что Дмитрий Назаров переживает за Чемпионат РФ по футболу, спортивное мероприятие официально пока на карантин никто не отправлял. Однако в Сети появились слухи, что ближайшие игры могут отменить.