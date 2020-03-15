Звезды популярного YouTube-канала «Хоменки» Наталья Ящук и Александр Хоменко объявили о своем разводе





Многие фанаты всерьез удивлены решением пары развестись после 5 лет брака. Стоит отметить, что блогеры вместе воспитывают годовалую дочь Марию. При этом знаменитости давно привыкли предавать огласке практически любое событие в своей жизни, поэтому скрывать информацию о своем расставании также не стали, записав соответствующий видеоролик. На этих кадрах теперь уже бывшие возлюбленные рассказывают, что им не хотелось бы поднимать шумиху вокруг своего развода, однако они не могут не записать обращение.Как пояснил Александр Хоменко, никакой трагедии в происходящем нет, а решение о расставании они с супругой приняли взаимно без ссор и скандалов. Кроме всего прочего, пара обратилась к поклонникам с просьбой не задавать им вопросов о том, что в действительности между ними произошло. Примечательно, что Наталья Ящук и Александр Хоменко впервые познакомились еще в 2013 году, когда ведущая канала переехала в Москву из соседней Украины.