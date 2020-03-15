Журналист Михаил Садчиков назвал Любовь Успенскую любящей матерью





Журналист Михаил Садчиков вспомнил, как Любовь Успенская приехала вместе с дочерью в Санкт-Петербург в 1990 году. Тогда Плаксина запомнилась ему как милая и скромная девочка. Он также добавил, что мать всячески старалась как можно чаще радовать ребенка и приобретала эксклюзивные вещи и даже редкие игрушки. Садчиков считает её любящей родительницей, беспокоящейся о состоянии здоровья и комфорте дочери.Исполнительница рассказывала друзьям об её успехах, поэтому писатель не понимает, что могло произойти между родными людьми. Стоит отметить, что Любовь Успенская прекратила общение с Татьяной Плаксиной, обвинив её в предательстве после выхода передачи «Звёзды сошлись». Согласно утверждениям дочери певицы, она удерживала ее в психиатрическом доме и применяла насилие, поэтому молодая особа была вынуждена улететь к отцу в США.