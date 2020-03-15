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Журналист Михаил Садчиков назвал Любовь Успенскую любящей матерью

Журналист Михаил Садчиков поделился своими воспоминаниям о певице Любови Успенской. Он является близким другом семьи, по этой причине ему известно, как складывались отношения артистки с ее дочерью Татьяной Плаксиной в 90-х.

Журналист Михаил Садчиков вспомнил, как Любовь Успенская приехала вместе с дочерью в Санкт-Петербург в 1990 году. Тогда Плаксина запомнилась ему как милая и скромная девочка. Он также добавил, что мать всячески старалась как можно чаще радовать ребенка и приобретала эксклюзивные вещи и даже редкие игрушки. Садчиков считает её любящей родительницей, беспокоящейся о состоянии здоровья и комфорте дочери.

Исполнительница рассказывала друзьям об её успехах, поэтому писатель не понимает, что могло произойти между родными людьми. Стоит отметить, что Любовь Успенская прекратила общение с Татьяной Плаксиной, обвинив её в предательстве после выхода передачи «Звёзды сошлись». Согласно утверждениям дочери певицы, она удерживала ее в психиатрическом доме и применяла насилие, поэтому молодая особа была вынуждена улететь к отцу в США.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:27

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