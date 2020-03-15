АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова кардинально изменила имидж после поездки в США

Известная российская актриса, экс-участница популярного юмористического коллектива «Уральские пельмени» Юлия Михалкова кардинально изменила имидж вместе с прической и стилем одежды. Такие преобразования в образе артистки были замечены после ее возвращения из США.
Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова кардинально изменила имидж после поездки в США

Знаменитость избавилась от челки и сменила свои стильные и соблазнительные платья на комбинезон, разумеется, при таком наряде не нашлось в гардеробе Михалковой и места для туфель на каблуках – теперь звезда носит обувь на обычной плоской подошве. В этом имидже Юлию Михалкову заметили во время съемок шоу «Детский КВН». Как отмечают пользователи социальных сетей, узнать в кумире артистку из «Уральских пельменей» сразу нелегко, ведь публика давно привыкла к совершенно другим образам.

Многие поклонники полагают, что новый стиль знаменитости создан под влиянием поездки в Соединенные Штаты, куда она отправилась ранее, чтобы написать книгу. Впрочем, впоследствии артистка все равно вернулась на родину и отметила, что уехать из России навсегда она просто не может.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:06

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый кроссовер Honda Breeze обошел по популярности Mitsubishi…
Журналист Михаил Садчиков назвал Любовь Успенскую любящей…
Дмитрий Назаров сочинил четверостишие о Чемпионате России по футболу и…
Звезды популярного YouTube-канала «Хоменки» Наталья Ящук и Александр Хоменко объявили о своем…
Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова кардинально изменила имидж после поездки в…
В Сети опубликовали первые "живые" фото Meizu…
Ученые назвали ТОП-10 самых нелепых научных…
Любовь Успенскую раскритиковали за испорченное пластикой…
Учёные рассказали, что мозоли на стопах образуются для защиты…
Названо правило, которое должны выполнять дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в…
Названы сроки восстановления мирового валютного…
В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone…
Ученые: Препараты от изжоги эффективны при герпесе и воспалении…
В Забайкалье военный вертолет ошибочно выстрелил по жилой…
Samsung планирует выпустить две версии Galaxy Note…
Испанские психологи дали советы по снижению уровня беспокойства из-за пандемии…
Появились первые изображения кроссовера Volvo…
Филипп Киркоров запишет саундтрек для 3D-мультфильма…
Яблоко с секретом: Названы компании, которые Apple поглотила вместе с их…
Голливудские знаменитости рассказали о проблемах, связанных с пандемией…
Автолюбители позитивно оценили LADA XRay Cross с…
Медики назвали 3 признака наличия рака органов пищеварения, которые можно определить по изменениям…
Елена Малышева рассказала о причинах вспышки коронавируса в…
В Башкирии мужчина пропал после поездки на снегоходах по…
Лайма Вайкуле поздравила фанатов с "первым мартовским…
Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева отказывается рожать с…
Медики развеяли мифы о пользе водки и лука для защиты от…
Светлана Ходченкова со шпагой в руке показала оголившуюся…
Просмотреть все новости