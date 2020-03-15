Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова кардинально изменила имидж после поездки в США





Знаменитость избавилась от челки и сменила свои стильные и соблазнительные платья на комбинезон, разумеется, при таком наряде не нашлось в гардеробе Михалковой и места для туфель на каблуках – теперь звезда носит обувь на обычной плоской подошве. В этом имидже Юлию Михалкову заметили во время съемок шоу «Детский КВН». Как отмечают пользователи социальных сетей, узнать в кумире артистку из «Уральских пельменей» сразу нелегко, ведь публика давно привыкла к совершенно другим образам.Многие поклонники полагают, что новый стиль знаменитости создан под влиянием поездки в Соединенные Штаты, куда она отправилась ранее, чтобы написать книгу. Впрочем, впоследствии артистка все равно вернулась на родину и отметила, что уехать из России навсегда она просто не может.