В Сети опубликовали первые "живые" фото Meizu 17
Разработчики Meizu 17 5G сообщали, что они постараются выпустить долгожданный смартфон в апреле 2020 года. Несмотря на сомнения пользователей ввиду пандемии коронавируса, в Сети опубликовали первые "живые" фото новинки.
Пользователи соцсетей бурно обсуждают шпионские фотографии устройства, которое предположительно является новым флагманом Meizu 17. На снимках видно смартфон с перфорацией в правом верхнем углу дисплея. Необычным в дизайне отверстия камеры считается то, что вокруг него расположен индикатор заряда батареи. По словам представителей китайской компании, в будущей линейке будут представлены инновационные решения с точки зрения материалов, объектива и интерфейса.
Выход Meizu 17 намечен на апрель, но дата официальной презентации может перенестись из-за пандемии коронавируса. В настоящее время точно известно, что смартфон оснастят мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865, экраном с частотой обновления в 90 Гц, быстрой ОЗУ LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.0. В комплектацию также включена поддержка технологии WiFi 6 и модуля NFС для бесконтактных платежей. Стоимость продукта пока держится в секрете.
Пользователи соцсетей бурно обсуждают шпионские фотографии устройства, которое предположительно является новым флагманом Meizu 17. На снимках видно смартфон с перфорацией в правом верхнем углу дисплея. Необычным в дизайне отверстия камеры считается то, что вокруг него расположен индикатор заряда батареи. По словам представителей китайской компании, в будущей линейке будут представлены инновационные решения с точки зрения материалов, объектива и интерфейса.
Выход Meizu 17 намечен на апрель, но дата официальной презентации может перенестись из-за пандемии коронавируса. В настоящее время точно известно, что смартфон оснастят мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865, экраном с частотой обновления в 90 Гц, быстрой ОЗУ LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.0. В комплектацию также включена поддержка технологии WiFi 6 и модуля NFС для бесконтактных платежей. Стоимость продукта пока держится в секрете.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:00