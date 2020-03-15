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Ученые назвали ТОП-10 самых нелепых научных мифов

Ученые составили ТОП-10 самых нелепых научных мифов, которые ранее выдавали за проверенные факты. Трудно поверить, но эта вымышленная информация до сих пор выживает в мире, где уже давно есть интернет.

Ученые назвали ТОП-10 самых нелепых научных мифов


Существует много мифов по поводу того, как тело человека ведет себя в космосе. Некоторые из них: оно превращается в ледышку, кровь вскипает, спустя 20 секунд наступает потеря сознания и даже «тело может взорваться». Также космонавты парят в невесомости не из-за «отсутствия гравитации», а благодаря силе притяжения.

Эволюция на самом деле является адаптацией и изменением, а не обязательным улучшением и «шагом вперед». Например, животные способны быстро деградировать в расслабляющей среде.

Многим еще с детства знакомо «правило пяти секунд», когда то, что быстро подняли, упавшим не считается. Это крайне небезопасный миф, так как микроорганизмы с земли моментально попадают на еду. Научные заблуждения касаются и мозговых клеток, а именно того, что восстановление нервных клеток невозможно. По словам ученых, это неправда, так как рост и изменения клеток мозга продолжаются на протяжении все жизни человека.

Часто люди ориентируются на Полярную звезду, как самую яркую. Но на самом деле, это небесное тело по яркости находится только на 46 месте. Кроме этого, не существует «темной» стороны Луны.

К мифам относится то, что монета, которая падает с большой высоты, не принесет вреда. Но, как минимум, на теле человека останется синяк. Последнее заблуждение, по словам ученых, касается того, что молния никогда не бьет дважды в одно место.

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Наука / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:54

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