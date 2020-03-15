Любовь Успенскую раскритиковали за испорченное пластикой лицо

Мало того, что последние дни в жизни Успенской выдались одними из самых напряженных, так она еще и лишена возможность полноценно отдохнуть из-за напряженного гастрольного графика. Однако артистка все же выкроила пару дней, чтобы приехать к знакомым в Петербург., - рассказал поклонникам Любовь Залмановна, сопроводив этот пост своим фото. Несмотря на то, что на самом снимке артистка выглядит весьма счастливой, многие ее поклонники выразили свое разочарование.Комментаторы тут же начали писать о «перекачанном лице» певицы, даже заявили, что форма ее носа перестала выглядеть естественно. Успенскую обвиняют в переборе с пластикой., - отмечают пользователи Сети в комментариях под свежей публикацией знаменитости.