Любовь Успенскую раскритиковали за испорченное пластикой лицо
В последние недели известная российская певица Любовь Успенская превратилась в одного из топовых ньюсмейкеров в отечественном информационном пространстве из-за конфликта с дочерью. Между тем, совсем недавно поводом для критики в адрес королевы русского шансона стали вовсе не ее отношения с наследницей, а внешний вид.
Мало того, что последние дни в жизни Успенской выдались одними из самых напряженных, так она еще и лишена возможность полноценно отдохнуть из-за напряженного гастрольного графика. Однако артистка все же выкроила пару дней, чтобы приехать к знакомым в Петербург. «Отменила все свои дела и согласилась на приглашение друзей отправиться на церемонию награждения Российской автомобильной федерации», - рассказал поклонникам Любовь Залмановна, сопроводив этот пост своим фото. Несмотря на то, что на самом снимке артистка выглядит весьма счастливой, многие ее поклонники выразили свое разочарование.
Комментаторы тут же начали писать о «перекачанном лице» певицы, даже заявили, что форма ее носа перестала выглядеть естественно. Успенскую обвиняют в переборе с пластикой. «Конечно тут видны последствия операций», - отмечают пользователи Сети в комментариях под свежей публикацией знаменитости.
Мало того, что последние дни в жизни Успенской выдались одними из самых напряженных, так она еще и лишена возможность полноценно отдохнуть из-за напряженного гастрольного графика. Однако артистка все же выкроила пару дней, чтобы приехать к знакомым в Петербург. «Отменила все свои дела и согласилась на приглашение друзей отправиться на церемонию награждения Российской автомобильной федерации», - рассказал поклонникам Любовь Залмановна, сопроводив этот пост своим фото. Несмотря на то, что на самом снимке артистка выглядит весьма счастливой, многие ее поклонники выразили свое разочарование.
Комментаторы тут же начали писать о «перекачанном лице» певицы, даже заявили, что форма ее носа перестала выглядеть естественно. Успенскую обвиняют в переборе с пластикой. «Конечно тут видны последствия операций», - отмечают пользователи Сети в комментариях под свежей публикацией знаменитости.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:45