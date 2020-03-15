АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Учёные рассказали, что мозоли на стопах образуются для защиты ног

Учёные провели эксперимент, в ходе которого смогли выяснить, что мозоли на стопах, образующиеся при ходьбе босиком, развились для защиты ног. Благодаря этому обеспечивается удобная ходьба, являющаяся более эффективной, чем современная обувь.

Специалисты из институтов США, Германии и Африки уверены, мозоли на ногах созданы для обеспечения защиты ног без ущерба для их чувствительности. Обувь снижает её и меняет способ передачи ударных сил от стопы к суставам. Специалисты утверждают, при ходьбе босиком человек улучшает состояние здоровья. В течении 200 тысяч лет существования он передвигался по земле таким образом. Учёные отмечают, самой старой обнаруженной обуви было 8000 лет. Исследователи изучили костные мозоли больше, чем у 100 взрослых, происходивших из Кении. Приблизительно половина участников передвигались босиком, а остальные в основном ходили в обуви.

Первые не ощущали снижение тактильной чувствительности или способности ступней ощущать землю при ходьбе. Это позволило экспертам прийти к выводу, что обувь ухудшает данное чувство. Мозоли также могут защищать от жары или острых предметов. Благодаря сенсорным рецепторам в стопе в мозг поступает сигнал об ощущении земли. Из-за этого босоногий человек сохраняет равновесие и укрепляет мышцы. В итоге улучшается проприоцепция – чувство собственного тела. Эксперты советуют иногда ходить босиком по траве для стимуляции афферентов – нервных импульсов, идущих к мозгу. Однако данная рекомендация подойдёт не для всех. В частности, люди, страдающие от диабета и периферической невропатии, могут пораниться и не обратить на это внимание.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый кроссовер Honda Breeze обошел по популярности Mitsubishi…
Журналист Михаил Садчиков назвал Любовь Успенскую любящей…
Дмитрий Назаров сочинил четверостишие о Чемпионате России по футболу и…
Звезды популярного YouTube-канала «Хоменки» Наталья Ящук и Александр Хоменко объявили о своем…
Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова кардинально изменила имидж после поездки в…
В Сети опубликовали первые "живые" фото Meizu…
Ученые назвали ТОП-10 самых нелепых научных…
Любовь Успенскую раскритиковали за испорченное пластикой…
Учёные рассказали, что мозоли на стопах образуются для защиты…
Названо правило, которое должны выполнять дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в…
Названы сроки восстановления мирового валютного…
В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone…
Ученые: Препараты от изжоги эффективны при герпесе и воспалении…
В Забайкалье военный вертолет ошибочно выстрелил по жилой…
Samsung планирует выпустить две версии Galaxy Note…
Испанские психологи дали советы по снижению уровня беспокойства из-за пандемии…
Появились первые изображения кроссовера Volvo…
Филипп Киркоров запишет саундтрек для 3D-мультфильма…
Яблоко с секретом: Названы компании, которые Apple поглотила вместе с их…
Голливудские знаменитости рассказали о проблемах, связанных с пандемией…
Автолюбители позитивно оценили LADA XRay Cross с…
Медики назвали 3 признака наличия рака органов пищеварения, которые можно определить по изменениям…
Елена Малышева рассказала о причинах вспышки коронавируса в…
В Башкирии мужчина пропал после поездки на снегоходах по…
Лайма Вайкуле поздравила фанатов с "первым мартовским…
Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева отказывается рожать с…
Медики развеяли мифы о пользе водки и лука для защиты от…
Светлана Ходченкова со шпагой в руке показала оголившуюся…
Просмотреть все новости