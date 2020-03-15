Учёные рассказали, что мозоли на стопах образуются для защиты ног





Специалисты из институтов США, Германии и Африки уверены, мозоли на ногах созданы для обеспечения защиты ног без ущерба для их чувствительности. Обувь снижает её и меняет способ передачи ударных сил от стопы к суставам. Специалисты утверждают, при ходьбе босиком человек улучшает состояние здоровья. В течении 200 тысяч лет существования он передвигался по земле таким образом. Учёные отмечают, самой старой обнаруженной обуви было 8000 лет. Исследователи изучили костные мозоли больше, чем у 100 взрослых, происходивших из Кении. Приблизительно половина участников передвигались босиком, а остальные в основном ходили в обуви.Первые не ощущали снижение тактильной чувствительности или способности ступней ощущать землю при ходьбе. Это позволило экспертам прийти к выводу, что обувь ухудшает данное чувство. Мозоли также могут защищать от жары или острых предметов. Благодаря сенсорным рецепторам в стопе в мозг поступает сигнал об ощущении земли. Из-за этого босоногий человек сохраняет равновесие и укрепляет мышцы. В итоге улучшается проприоцепция – чувство собственного тела. Эксперты советуют иногда ходить босиком по траве для стимуляции афферентов – нервных импульсов, идущих к мозгу. Однако данная рекомендация подойдёт не для всех. В частности, люди, страдающие от диабета и периферической невропатии, могут пораниться и не обратить на это внимание.