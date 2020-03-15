Учёные рассказали, что мозоли на стопах образуются для защиты ног
Учёные провели эксперимент, в ходе которого смогли выяснить, что мозоли на стопах, образующиеся при ходьбе босиком, развились для защиты ног. Благодаря этому обеспечивается удобная ходьба, являющаяся более эффективной, чем современная обувь.
Специалисты из институтов США, Германии и Африки уверены, мозоли на ногах созданы для обеспечения защиты ног без ущерба для их чувствительности. Обувь снижает её и меняет способ передачи ударных сил от стопы к суставам. Специалисты утверждают, при ходьбе босиком человек улучшает состояние здоровья. В течении 200 тысяч лет существования он передвигался по земле таким образом. Учёные отмечают, самой старой обнаруженной обуви было 8000 лет. Исследователи изучили костные мозоли больше, чем у 100 взрослых, происходивших из Кении. Приблизительно половина участников передвигались босиком, а остальные в основном ходили в обуви.
Первые не ощущали снижение тактильной чувствительности или способности ступней ощущать землю при ходьбе. Это позволило экспертам прийти к выводу, что обувь ухудшает данное чувство. Мозоли также могут защищать от жары или острых предметов. Благодаря сенсорным рецепторам в стопе в мозг поступает сигнал об ощущении земли. Из-за этого босоногий человек сохраняет равновесие и укрепляет мышцы. В итоге улучшается проприоцепция – чувство собственного тела. Эксперты советуют иногда ходить босиком по траве для стимуляции афферентов – нервных импульсов, идущих к мозгу. Однако данная рекомендация подойдёт не для всех. В частности, люди, страдающие от диабета и периферической невропатии, могут пораниться и не обратить на это внимание.
Специалисты из институтов США, Германии и Африки уверены, мозоли на ногах созданы для обеспечения защиты ног без ущерба для их чувствительности. Обувь снижает её и меняет способ передачи ударных сил от стопы к суставам. Специалисты утверждают, при ходьбе босиком человек улучшает состояние здоровья. В течении 200 тысяч лет существования он передвигался по земле таким образом. Учёные отмечают, самой старой обнаруженной обуви было 8000 лет. Исследователи изучили костные мозоли больше, чем у 100 взрослых, происходивших из Кении. Приблизительно половина участников передвигались босиком, а остальные в основном ходили в обуви.
Первые не ощущали снижение тактильной чувствительности или способности ступней ощущать землю при ходьбе. Это позволило экспертам прийти к выводу, что обувь ухудшает данное чувство. Мозоли также могут защищать от жары или острых предметов. Благодаря сенсорным рецепторам в стопе в мозг поступает сигнал об ощущении земли. Из-за этого босоногий человек сохраняет равновесие и укрепляет мышцы. В итоге улучшается проприоцепция – чувство собственного тела. Эксперты советуют иногда ходить босиком по траве для стимуляции афферентов – нервных импульсов, идущих к мозгу. Однако данная рекомендация подойдёт не для всех. В частности, люди, страдающие от диабета и периферической невропатии, могут пораниться и не обратить на это внимание.