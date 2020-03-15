АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Названо правило, которое должны выполнять дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в школе

Старшие дети герцогов Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон – юные принцесса Шарлотта и принц Джордж, - являются учениками одной из элитных лондонских школ. Прессе стало известно о том, какое правило администрация школы Томаса Баттерси требует строго выполнять всех своих учащихся.
Названо правило, которое должны выполнять дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в школе

Как оказалось будучи учениками этого образовательного учреждения, дети герцогов Кембриджских не особо выделяются на фоне других своих одноклассников, поскольку в школе стараются создать условия, при которых дети были бы равны хотя бы в ее стенах. Проще говоря, отношение к ученикам из королевской семьи такое же, как и ко всем остальным. Более того, юным Джорджу и Шарлотте полагается наравне с другими учениками следовать одному важному правилу – им запрещено заводить в стенах этого заведения лучшего друга.

«Существует политика, в соответствии с которой, если тот или иной ребенок устраивает вечеринку по любому случаю, он должен пригласить всех одноклассников и раздать им пригласительные во время урока. Это позволяет всем детям не чувствовать себя в чем-то обделенными», - утверждают журналисты. Отмечается также, что в данном учебном заведении стараются фокусироваться на доброте и личностном развитии, не разделяя при этом детей в пределах их узкого образовательного социума.

+Дзен +Яндекс новости
В мире / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новый кроссовер Honda Breeze обошел по популярности Mitsubishi…
Журналист Михаил Садчиков назвал Любовь Успенскую любящей…
Дмитрий Назаров сочинил четверостишие о Чемпионате России по футболу и…
Звезды популярного YouTube-канала «Хоменки» Наталья Ящук и Александр Хоменко объявили о своем…
Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова кардинально изменила имидж после поездки в…
В Сети опубликовали первые "живые" фото Meizu…
Ученые назвали ТОП-10 самых нелепых научных…
Любовь Успенскую раскритиковали за испорченное пластикой…
Учёные рассказали, что мозоли на стопах образуются для защиты…
Названо правило, которое должны выполнять дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в…
Названы сроки восстановления мирового валютного…
В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone…
Ученые: Препараты от изжоги эффективны при герпесе и воспалении…
В Забайкалье военный вертолет ошибочно выстрелил по жилой…
Samsung планирует выпустить две версии Galaxy Note…
Испанские психологи дали советы по снижению уровня беспокойства из-за пандемии…
Появились первые изображения кроссовера Volvo…
Филипп Киркоров запишет саундтрек для 3D-мультфильма…
Яблоко с секретом: Названы компании, которые Apple поглотила вместе с их…
Голливудские знаменитости рассказали о проблемах, связанных с пандемией…
Автолюбители позитивно оценили LADA XRay Cross с…
Медики назвали 3 признака наличия рака органов пищеварения, которые можно определить по изменениям…
Елена Малышева рассказала о причинах вспышки коронавируса в…
В Башкирии мужчина пропал после поездки на снегоходах по…
Лайма Вайкуле поздравила фанатов с "первым мартовским…
Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева отказывается рожать с…
Медики развеяли мифы о пользе водки и лука для защиты от…
Светлана Ходченкова со шпагой в руке показала оголившуюся…
Просмотреть все новости