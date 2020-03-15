Названо правило, которое должны выполнять дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в школе





Как оказалось будучи учениками этого образовательного учреждения, дети герцогов Кембриджских не особо выделяются на фоне других своих одноклассников, поскольку в школе стараются создать условия, при которых дети были бы равны хотя бы в ее стенах. Проще говоря, отношение к ученикам из королевской семьи такое же, как и ко всем остальным. Более того, юным Джорджу и Шарлотте полагается наравне с другими учениками следовать одному важному правилу – им запрещено заводить в стенах этого заведения лучшего друга., - утверждают журналисты. Отмечается также, что в данном учебном заведении стараются фокусироваться на доброте и личностном развитии, не разделяя при этом детей в пределах их узкого образовательного социума.