Названо правило, которое должны выполнять дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма в школе
Старшие дети герцогов Кембриджских принца Уильяма и Кейт Миддлтон – юные принцесса Шарлотта и принц Джордж, - являются учениками одной из элитных лондонских школ. Прессе стало известно о том, какое правило администрация школы Томаса Баттерси требует строго выполнять всех своих учащихся.
Как оказалось будучи учениками этого образовательного учреждения, дети герцогов Кембриджских не особо выделяются на фоне других своих одноклассников, поскольку в школе стараются создать условия, при которых дети были бы равны хотя бы в ее стенах. Проще говоря, отношение к ученикам из королевской семьи такое же, как и ко всем остальным. Более того, юным Джорджу и Шарлотте полагается наравне с другими учениками следовать одному важному правилу – им запрещено заводить в стенах этого заведения лучшего друга.
«Существует политика, в соответствии с которой, если тот или иной ребенок устраивает вечеринку по любому случаю, он должен пригласить всех одноклассников и раздать им пригласительные во время урока. Это позволяет всем детям не чувствовать себя в чем-то обделенными», - утверждают журналисты. Отмечается также, что в данном учебном заведении стараются фокусироваться на доброте и личностном развитии, не разделяя при этом детей в пределах их узкого образовательного социума.
Как оказалось будучи учениками этого образовательного учреждения, дети герцогов Кембриджских не особо выделяются на фоне других своих одноклассников, поскольку в школе стараются создать условия, при которых дети были бы равны хотя бы в ее стенах. Проще говоря, отношение к ученикам из королевской семьи такое же, как и ко всем остальным. Более того, юным Джорджу и Шарлотте полагается наравне с другими учениками следовать одному важному правилу – им запрещено заводить в стенах этого заведения лучшего друга.
«Существует политика, в соответствии с которой, если тот или иной ребенок устраивает вечеринку по любому случаю, он должен пригласить всех одноклассников и раздать им пригласительные во время урока. Это позволяет всем детям не чувствовать себя в чем-то обделенными», - утверждают журналисты. Отмечается также, что в данном учебном заведении стараются фокусироваться на доброте и личностном развитии, не разделяя при этом детей в пределах их узкого образовательного социума.