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Курс валют на 14.03.2020

Названы сроки восстановления мирового валютного рынка

Не только падение цен на нефть, но и коронавирус вместе с мерами по борьбе с его распространением нанесут глобальной экономике ощутимый урон. Убытки пока только подсчитываются, но эксперты считают, что они могут составить более 0,5% от мирового ВВП, а восстановление мирового валютного рынка займет порядка полутора лет.
Названы сроки восстановления мирового валютного рынка

Впрочем, как считает глава департамента торговых операций РФР Инвесткомпании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, реакция международных рынков на сложившуюся ситуацию в большей степени выглядит чрезмерно панической. «Полного восстановления рынка, вероятнее всего, придется ждать 6-18 месяцев. Но в краткосрочной перспективе не исключен и весьма внушительный отскок. Хотя, существует мнение, что рынок вошел в фазу медвежьего тренда, который может продлиться очень долго. В данном случае ситуация будет находиться в прямой зависимости от мер поддержки экономики, которые примут монетарные власти», - отмечает эксперт.

Центробанк Европы на данный момент пытается нормализовать ситуацию самыми простыми устными интервенциями, обещая увеличить предоставление ликвидности. Американская Федеральная резервная система неожиданно пошла на снижение базовой ставки, расширив лимиты операций репо до полутора триллионов долларов. «Это, к слову, может свидетельствовать о масштабах потенциальных потрясений для финансового рынка Соединенных Штатов», - добавляет Ващенко.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:23

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