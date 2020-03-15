В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone 12





Эксперты говорят, что работу предстоящего iPhone 12 будет обеспечивать однокристальный процессор Apple A14, построенный с помощью 5-нм технологии. Этот чип производства компании TSMC недавно прошел испытания на китайском бенчмарке Geekbench. Согласно первым результатам одноядерных тестов, платформе присудили 1658 баллов, а во время многопоточного режима оценка специалистов достигла показателя в 4612 балла. Известно, что Apple A14 может стать первым процессором на базе технологии ARM, частота работы которого превышает 3 ГГц.Производительность будущего чипа будет на 400 МГц выше (3,1 ГГц), чем у Apple A13 (2,7 ГГц). Последний набрал в вышеописанных испытаниях 1329 и 3468 баллов соответственно. Новинка позволит повысить вычислительную мощность флагмана от Apple в одноядерных операциях на 25%, тогда как многоядерные - вырастут на 33%. Выход iPhone 12 на глобальный рынок ожидается в сентябре текущего года. Остальные подробности о грядущем устройства пока не разглашаются.