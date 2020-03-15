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В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone 12

Источники, приближенные к разработчикам из компании Apple, рассказали о реальной производительности iPhone 12. Характеристики будущего смартфона рассекретили после тестов бенчмарка Geekbench.

Эксперты говорят, что работу предстоящего iPhone 12 будет обеспечивать однокристальный процессор Apple A14, построенный с помощью 5-нм технологии. Этот чип производства компании TSMC недавно прошел испытания на китайском бенчмарке Geekbench. Согласно первым результатам одноядерных тестов, платформе присудили 1658 баллов, а во время многопоточного режима оценка специалистов достигла показателя в 4612 балла. Известно, что Apple A14 может стать первым процессором на базе технологии ARM, частота работы которого превышает 3 ГГц.

Производительность будущего чипа будет на 400 МГц выше (3,1 ГГц), чем у Apple A13 (2,7 ГГц). Последний набрал в вышеописанных испытаниях 1329 и 3468 баллов соответственно. Новинка позволит повысить вычислительную мощность флагмана от Apple в одноядерных операциях на 25%, тогда как многоядерные - вырастут на 33%. Выход iPhone 12 на глобальный рынок ожидается в сентябре текущего года. Остальные подробности о грядущем устройства пока не разглашаются.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:17

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