Ученые: Препараты от изжоги эффективны при герпесе и воспалении роговицы





Ученые, которые работают в Университете Кента и Университете Гете, изучили, как омепразол, применяемый при изжоге и язве желудка, действует на организм человека. Во время проведения эксперимента исследователи проверили активные вещества на клеточных культурах и выявили, что, что препараты от изжоги способны повысить показатель эффективности виростатического ацикловира. Благодаря им значительно снижается выработка желудочной кислоты. Также эти агенты увеличивают действенность противораковых препаратов.В ходе проведения экспериментов ученые определили, способны ли ингибиторы протонной помпы повысить эффективность некоторых противовирусных средств. Совместно с рибавирином они оказывают незначительное влияние на вирус герпеса, но вместе с ацикловиром они высвобождают инфекцию.