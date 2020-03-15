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Ученые: Препараты от изжоги эффективны при герпесе и воспалении роговицы

В ходе проведения исследования немецкие и французские ученые пришли к выводам, что препараты от изжоги могут быть эффективны при воспалении роговицы и герпесе. Благодаря выявленной комбинации активных ингредиентов специалисты смогут разработать новые методы лечения этих болезней.

Ученые: Препараты от изжоги эффективны при герпесе и воспалении роговицы


Ученые, которые работают в Университете Кента и Университете Гете, изучили, как омепразол, применяемый при изжоге и язве желудка, действует на организм человека. Во время проведения эксперимента исследователи проверили активные вещества на клеточных культурах и выявили, что, что препараты от изжоги способны повысить показатель эффективности виростатического ацикловира. Благодаря им значительно снижается выработка желудочной кислоты. Также эти агенты увеличивают действенность противораковых препаратов.

В ходе проведения экспериментов ученые определили, способны ли ингибиторы протонной помпы повысить эффективность некоторых противовирусных средств. Совместно с рибавирином они оказывают незначительное влияние на вирус герпеса, но вместе с ацикловиром они высвобождают инфекцию.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:11

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