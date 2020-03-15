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Samsung планирует выпустить две версии Galaxy Note 20

Главный редактор сообщества мобильных разработчиков XDA Developers Макс Вайнбах поделился информацией о будущем Galaxy Note 20. По словам источника, Samsung планирует выпустить две версии смартфона с разными платформами.

Возможность выхода расширенной серии смартфонов Samsung Galaxy Note 20 подтвердил сотрудник из XDA Developers, который ранее поделился характеристиками и рендерами Galaxy S20 еще до анонса. Инсайдер заверяет, что предстоящее устройство появится на рынке с процессором Snapdragon 865. Кроме того, клиенты смогут приобрести продукт в двух вариантах, один из которых включает в себя стилус, иной форм-фактор и другие спецификации.

Известно, что упор в основной версии будет делаться на возможности камеры, а в дополнительной - на вычислительные возможности. Кроме того, в таинственном гаджете, условно прозванном Note 20.2, может использоваться чипсет от Exynos. По мнению экспертов, отличия SoC связаны с особенностями регионального рынка. Это также вынуждает производителя выпускать смартфоны на двух совершенно разных платформах. Дата выхода и стоимость новинок пока не разглашается.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:00

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