Испанские психологи дали советы по снижению уровня беспокойства из-за пандемии коронавируса





Ученые из Мадридского колледжа психологии настоятельно советуют тем, кто не является носителем вируса, свести к минимуму обсуждение темы пандемии, а также меньше читать, смотреть и слушать информацию о коронавирусе из непроверенных источников. Специалисты рекомендуют стараться мыслить позитивно и надеяться на скорое изобретение вакцины и разрешение ситуации.Кроме того, испанские психологи обращают внимание на необходимость быть в курсе ситуации в мире и следить за новостями, которые публикуют достоверные средства массовой информации. Это позволит составить правильную картину происходящего, а также знать, какие меры по обеспечению защиты граждан предпринимает правительство страны, чтобы снизить уровень беспокойства.Для тех же, кто находится на карантине, советы, по большей части такие же. Однако к ним добавляется необходимость следовать предписаниям медперсонала и стараться не стать жертвой депрессивных настроений и негативных мыслей. В случае же, если тест на коронавирус дал позитивный результат, психологи рекомендуют мыслить в позитивном ключе и настроиться на то, что случаев выздоровления намного больше, чем летальных исходов.