Испанские психологи дали советы по снижению уровня беспокойства из-за пандемии коронавируса
Пока правительства стран мира предпринимают необходимые для обеспечения безопасности своих граждан действия, главной задачей населения является соблюдение установленных правил, чтобы не допускать панику. Для этого испанские ученые дали несколько советов, которые помогут снизить уровень беспокойства из-за пандемии коронавируса.
Ученые из Мадридского колледжа психологии настоятельно советуют тем, кто не является носителем вируса, свести к минимуму обсуждение темы пандемии, а также меньше читать, смотреть и слушать информацию о коронавирусе из непроверенных источников. Специалисты рекомендуют стараться мыслить позитивно и надеяться на скорое изобретение вакцины и разрешение ситуации.
Кроме того, испанские психологи обращают внимание на необходимость быть в курсе ситуации в мире и следить за новостями, которые публикуют достоверные средства массовой информации. Это позволит составить правильную картину происходящего, а также знать, какие меры по обеспечению защиты граждан предпринимает правительство страны, чтобы снизить уровень беспокойства.
Для тех же, кто находится на карантине, советы, по большей части такие же. Однако к ним добавляется необходимость следовать предписаниям медперсонала и стараться не стать жертвой депрессивных настроений и негативных мыслей. В случае же, если тест на коронавирус дал позитивный результат, психологи рекомендуют мыслить в позитивном ключе и настроиться на то, что случаев выздоровления намного больше, чем летальных исходов.
Ученые из Мадридского колледжа психологии настоятельно советуют тем, кто не является носителем вируса, свести к минимуму обсуждение темы пандемии, а также меньше читать, смотреть и слушать информацию о коронавирусе из непроверенных источников. Специалисты рекомендуют стараться мыслить позитивно и надеяться на скорое изобретение вакцины и разрешение ситуации.
Кроме того, испанские психологи обращают внимание на необходимость быть в курсе ситуации в мире и следить за новостями, которые публикуют достоверные средства массовой информации. Это позволит составить правильную картину происходящего, а также знать, какие меры по обеспечению защиты граждан предпринимает правительство страны, чтобы снизить уровень беспокойства.
Для тех же, кто находится на карантине, советы, по большей части такие же. Однако к ним добавляется необходимость следовать предписаниям медперсонала и стараться не стать жертвой депрессивных настроений и негативных мыслей. В случае же, если тест на коронавирус дал позитивный результат, психологи рекомендуют мыслить в позитивном ключе и настроиться на то, что случаев выздоровления намного больше, чем летальных исходов.