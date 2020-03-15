Филипп Киркоров запишет саундтрек для 3D-мультфильма "Суворовъ"





Директор киностудии Борис Машковцев рассказал, что это будет музыкальный фильм с оригинальными композициями, одну из которых запишет сам поп-король. На данный момент кинолента находится на стадии разработки, по этой причине большинство деталей создатели картины предпочитают держать в секрете. Однако известно, что они решили сделать упор на приключения, включив лишь некоторые знаменательные моменты из истории.Борис Машковцев утверждает, основные персонажи, которые будут задействованы в мультфильме, являются вымышленными. Стоит отметить, героев будущей киноленты озвучат популярные российские актеры- Константин Хабенский, Антон Макарский и другие. Проект планируют закончить к концу 2020 года, так как его съемки приурочат к юбилею русского полководца Александра Суворова. Согласно информации от портала Argumenti.ru, сюжет картины построят на походе военачальника через Альпы.