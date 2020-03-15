Яблоко с секретом: Названы компании, которые Apple поглотила вместе с их технологиями





Всего Apple приобрела свыше полусотни компаний, однако самой дорогой ее покупкой стала NeXT, которая специализировалась на создании компьютеров и другой техники для бизнеса и вузов США. В 1988 году вышел первый ПК с одноименным названием, однако производителю удалось реализовать лишь 50 тысяч экземпляров таких устройство. В 1997 году компанию купила Apple за баснословные на то время 404 миллиона долларов. Впрочем, эти вложения окупили себя с лихвой, ведь все фирменные операционные системы, начиная от самой первой iOS, заканчивая Watch OS для смарт-часов, были созданы на базе разработки поглощенного бренда – платформы NeXTSTEP. К слову, даже магазин AppStore разрабатывался на ее основе.Самой полезной покупкой купертиновцев специалисты считают компанию P. A. Semi, которая оказалась весьма успешной на ниве разработки микропроцессоров. Так, в 2007 году ее специалисты выпустили первые 2-ядерный 64-битный CPU, который был в три раза более энергоэффективным, чем образцы от конкурентов, имея TDP на уровне 13 Ватт при тактовой частоте в 2 ГГц. Эта технология пригодилась Apple спустя более чем 10 лет, когда был создан 7-нанометровый процессор A12 X Bionic.Самой же нашумевшей покупкой топ-менеджеров из Купертино стала компания Beats, известная как передовой разработчик аудиотехники. В 2014 году Apple выложила за Beats около 3 миллиардов долларов, что впрочем, оказалось менее существенной суммой, чем уплаченные 17-ю годами ранее 404 миллиона за NeXT.