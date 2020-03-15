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Голливудские знаменитости рассказали о проблемах, связанных с пандемией коронавируса

Коронавирус, который охватил весь мир, повлиял не только на жизни простых людей, но и на планы многих голливудских знаменитостей. Звезды рассказали о проблемах, которые им принесла глобальная пандемия, связанная со вспышкой Covid-19.

Голливудские знаменитости рассказали о проблемах, связанных с пандемией коронавируса


Актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон рассказали о том, что их тесты на коронавирус показали положительный результат. Пара заразилась, когда поехала в Австралию, чтобы самоизолироваться. Том Хэнкс поблагодарил звездных коллег и поклонников за поддержку и выразил надежду, что вскоре сможет вернуться домой.

Covid-19 диагностировали и у Софи Грегуар-Трюдо, жены премьер-министра Канады. О вирусе стало известно после того, как она вернулась в страну из Великобритании. Супруги сейчас находятся в самоизоляции. Среди футболистов коронавирус выявили у Каллума Хадсона-Одой, Тимо Хюберса и Даниеле Ругани. По словам модели Хайди Клум и ее мужа Тома Каулица, у них плохое самочувствие. Пара прошла тесты на наличие вируса, но пока результаты не получила.

Многие голливудские знаменитости из-за вспышки коронавируса в мире отменили свои концерты, отказались от съемок в фильмах и перенесли премьеры картин. Звезды делают все для того, чтобы не заразиться Covid-19. Если им приходится путешествовать, то они стараются обезопасить себя и окружающих с помощью защитных костюмов и масок.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:24

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