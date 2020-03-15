Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева отказывается рожать с мужем





В феврале этого года экс-участник проекта «Дом-2» Андрей Чуев рассказал, что после длительного лечения они с женой наконец смогут стать родителями. С того момента супружеская пара систематически рассказывает о том, как протекает беременность Виктории. Фолловеров же больше всего волнует, а будет ли Андрей присутствовать в момент появления малыша в родовом зале.Однако Виктория тут же поспешила ответить, что не хочет, чтобы ее мужчина видел все происходящее и она сама справится гораздо лучше, ведь рожать - привилегия женщин.Кроме того, жена Андрея отметила, что скорее всего откажется от естественных родов и сделает кесарево сечение. Возможно, именно такой способ появления малыша выбирает будущая мама из-за того, что в подростковом возрасте она ломала шейку бедра.Также известно, что на данный момент у Виктории Чуевой совсем небольшой срок, а именно она находится на втором месяце беременности.Объяснила Виктория и то, почему у нее пока не фамилия мужа. Как отметила красотка, она является гражданкой Украины, но как только у нее получится получить российское гражданство, то она тут же сменит и фамилию на Чуева.