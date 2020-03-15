АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева отказывается рожать с мужем

Жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева так и не стала брать фамилию своего мужа. Ко всему, она объяснила почему не хочет, чтобы ее муж присутствовал во время рождения ребенка.

Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева отказывается рожать с мужем

В феврале этого года экс-участник проекта «Дом-2» Андрей Чуев рассказал, что после длительного лечения они с женой наконец смогут стать родителями. С того момента супружеская пара систематически рассказывает о том, как протекает беременность Виктории. Фолловеров же больше всего волнует, а будет ли Андрей присутствовать в момент появления малыша в родовом зале.

Однако Виктория тут же поспешила ответить, что не хочет, чтобы ее мужчина видел все происходящее и она сама справится гораздо лучше, ведь рожать - привилегия женщин.

Кроме того, жена Андрея отметила, что скорее всего откажется от естественных родов и сделает кесарево сечение. Возможно, именно такой способ появления малыша выбирает будущая мама из-за того, что в подростковом возрасте она ломала шейку бедра.


Также известно, что на данный момент у Виктории Чуевой совсем небольшой срок, а именно она находится на втором месяце беременности.
Объяснила Виктория и то, почему у нее пока не фамилия мужа. Как отметила красотка, она является гражданкой Украины, но как только у нее получится получить российское гражданство, то она тут же сменит и фамилию на Чуева.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В бенчмарке Geekbench рассекретили производительность iPhone…
Ученые: Препараты от изжоги эффективны при герпесе и воспалении…
В Забайкалье военный вертолет ошибочно выстрелил по жилой…
Samsung планирует выпустить две версии Galaxy Note…
Испанские психологи дали советы по снижению уровня беспокойства из-за пандемии…
Появились первые изображения кроссовера Volvo…
Филипп Киркоров запишет саундтрек для 3D-мультфильма…
Яблоко с секретом: Названы компании, которые Apple поглотила вместе с их…
Голливудские знаменитости рассказали о проблемах, связанных с пандемией…
Автолюбители позитивно оценили LADA XRay Cross с…
Медики назвали 3 признака наличия рака органов пищеварения, которые можно определить по изменениям…
Елена Малышева рассказала о причинах вспышки коронавируса в…
В Башкирии мужчина пропал после поездки на снегоходах по…
Лайма Вайкуле поздравила фанатов с "первым мартовским…
Беременная жена звезды «Дом-2» Андрея Чуева отказывается рожать с…
Медики развеяли мифы о пользе водки и лука для защиты от…
Светлана Ходченкова со шпагой в руке показала оголившуюся…
«Носки зашивает»: Настасья Самбурская призналась, что никогда не выйдет замуж за…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес призналась в приёме сильнодействующих…
Жительница Кубани выломала дверь, не сумев протиснуться в…
Надежда Ангарская ответила хейтерам, критикующим её лишний…
Пушков прокомментировал нападение радикалов на посольство РФ в…
Звезда «Дом-2» Алина Галимова требует от Жени Ромашова компенсацию за…
Xiaomi представит Redmi Note 9S 23 марта в…
Ольга Зарубина потратила около полумиллиона рублей на новую прическу и одежду для…
Поклонники Лолиты пообещали обеспечить певицу рисом и…
Российский вирусолог рассказал об опасности коронавируса для пожилых…
«Его она пошлет еще дальше, чем Фадеева»: Экс-директор Наргиз Сергей Лавров высказался о ее сотрудничестве с…
Просмотреть все новости