Медики назвали 3 признака наличия рака органов пищеварения, которые можно определить по изменениям фекалий





Эксперты отмечают, что одними из первых тревожных сигналов о наличии онкологического заболевания одного из органов пищеварения являются частые позывы к посещению уборной. Кроме того, при дефекации отмечается изменения в консистенции кала: частая диарея может сменяться запором.При панкреатическом раке, как отмечают специалисты, симптомами являются быстрое снижение массы тела, а также изменение оттенка кожных покровов. Консистенция кала меняется: отдельные куски становятся крупнее, а текстура более «жирной». Запах значительно усиливается, а фекалии трудно смыть из-за их «липкости». Подобные признаки свидетельствуют о том, что пища усваивается человеческим организмом не полностью, а значит с функциональностью обменных процессов или работой внутренних органом что-то не в порядке.Также, на первых стадиях по набору симптомов можно определить и развития онкологии желудка. Об этом свидетельствует не только нехарактерный цвет и запах фекалий, но и кровоточивость заднего прохода. Кроме того, стоит обратить внимание и на периодически возникающие острые боли в районе желудка, метеоризм, изжогу и чувство дискомфорта, которые могут сигнализировать о наличии злокачественных новообразований.