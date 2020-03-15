Медики назвали 3 признака наличия рака органов пищеварения, которые можно определить по изменениям фекалий
Медики выделили 3 признака наличия рака органов пищеварения, которые можно выявить самостоятельно. Для того, чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии, стоит обратить внимание на изменения фекалий.
Эксперты отмечают, что одними из первых тревожных сигналов о наличии онкологического заболевания одного из органов пищеварения являются частые позывы к посещению уборной. Кроме того, при дефекации отмечается изменения в консистенции кала: частая диарея может сменяться запором.
При панкреатическом раке, как отмечают специалисты, симптомами являются быстрое снижение массы тела, а также изменение оттенка кожных покровов. Консистенция кала меняется: отдельные куски становятся крупнее, а текстура более «жирной». Запах значительно усиливается, а фекалии трудно смыть из-за их «липкости». Подобные признаки свидетельствуют о том, что пища усваивается человеческим организмом не полностью, а значит с функциональностью обменных процессов или работой внутренних органом что-то не в порядке.
Также, на первых стадиях по набору симптомов можно определить и развития онкологии желудка. Об этом свидетельствует не только нехарактерный цвет и запах фекалий, но и кровоточивость заднего прохода. Кроме того, стоит обратить внимание и на периодически возникающие острые боли в районе желудка, метеоризм, изжогу и чувство дискомфорта, которые могут сигнализировать о наличии злокачественных новообразований.
Эксперты отмечают, что одними из первых тревожных сигналов о наличии онкологического заболевания одного из органов пищеварения являются частые позывы к посещению уборной. Кроме того, при дефекации отмечается изменения в консистенции кала: частая диарея может сменяться запором.
При панкреатическом раке, как отмечают специалисты, симптомами являются быстрое снижение массы тела, а также изменение оттенка кожных покровов. Консистенция кала меняется: отдельные куски становятся крупнее, а текстура более «жирной». Запах значительно усиливается, а фекалии трудно смыть из-за их «липкости». Подобные признаки свидетельствуют о том, что пища усваивается человеческим организмом не полностью, а значит с функциональностью обменных процессов или работой внутренних органом что-то не в порядке.
Также, на первых стадиях по набору симптомов можно определить и развития онкологии желудка. Об этом свидетельствует не только нехарактерный цвет и запах фекалий, но и кровоточивость заднего прохода. Кроме того, стоит обратить внимание и на периодически возникающие острые боли в районе желудка, метеоризм, изжогу и чувство дискомфорта, которые могут сигнализировать о наличии злокачественных новообразований.