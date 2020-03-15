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Медики назвали 3 признака наличия рака органов пищеварения, которые можно определить по изменениям фекалий

Медики выделили 3 признака наличия рака органов пищеварения, которые можно выявить самостоятельно. Для того, чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии, стоит обратить внимание на изменения фекалий.
Медики назвали 3 признака наличия рака органов пищеварения, которые можно определить по изменениям фекалий

Эксперты отмечают, что одними из первых тревожных сигналов о наличии онкологического заболевания одного из органов пищеварения являются частые позывы к посещению уборной. Кроме того, при дефекации отмечается изменения в консистенции кала: частая диарея может сменяться запором.

При панкреатическом раке, как отмечают специалисты, симптомами являются быстрое снижение массы тела, а также изменение оттенка кожных покровов. Консистенция кала меняется: отдельные куски становятся крупнее, а текстура более «жирной». Запах значительно усиливается, а фекалии трудно смыть из-за их «липкости». Подобные признаки свидетельствуют о том, что пища усваивается человеческим организмом не полностью, а значит с функциональностью обменных процессов или работой внутренних органом что-то не в порядке.

Также, на первых стадиях по набору симптомов можно определить и развития онкологии желудка. Об этом свидетельствует не только нехарактерный цвет и запах фекалий, но и кровоточивость заднего прохода. Кроме того, стоит обратить внимание и на периодически возникающие острые боли в районе желудка, метеоризм, изжогу и чувство дискомфорта, которые могут сигнализировать о наличии злокачественных новообразований.

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Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:11

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