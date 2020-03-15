Медики развеяли мифы о пользе водки и лука для защиты от коронавируса
В связи с распространением коронавируса медики приняли решение развеять миф о пользе водки и лука для защиты. Благодаря вовремя принятым предостерегающим методам можно побороть развитие инфекции.
Медики рассказали, что водка и лук не препятствуют распространению коронавируса. Согласно статистике, в России зафиксировано 45 подтвержденных случаев заболевания. Большинство из пациентов ранее побывали за границей, остальные контактировали с заболевшими. Также зарегистрирован 1 случай болезни у подростка. Врачи сообщают, чтобы обезопасить себя необходимо придерживаться правил личной гигиены и не посещать места скопления большого количества людей.
При этом они добавили, нужно чаще мыть руки с мылом или обеззараживающим средством, использовать антисептический раствор для протирания гаджетов и не прикасаться руками к лицу и слизистым. При выходе из дома необходимо позаботиться о наличии медицинских перчаток. Они также назвали 4 признака, возникновение которых должно побудить человека обратиться к врачу. В список вошли температура, насморк, сухой кашель и затруднённое дыхание. Доктор медицинских наук Александр Чучалин сообщил, что сперва коронавирус может маскироваться под ОРЗ. Однако через две недели появляются признаки, которые указывают на тяжелое поражение легочной ткани.
Медики рассказали, что водка и лук не препятствуют распространению коронавируса. Согласно статистике, в России зафиксировано 45 подтвержденных случаев заболевания. Большинство из пациентов ранее побывали за границей, остальные контактировали с заболевшими. Также зарегистрирован 1 случай болезни у подростка. Врачи сообщают, чтобы обезопасить себя необходимо придерживаться правил личной гигиены и не посещать места скопления большого количества людей.
При этом они добавили, нужно чаще мыть руки с мылом или обеззараживающим средством, использовать антисептический раствор для протирания гаджетов и не прикасаться руками к лицу и слизистым. При выходе из дома необходимо позаботиться о наличии медицинских перчаток. Они также назвали 4 признака, возникновение которых должно побудить человека обратиться к врачу. В список вошли температура, насморк, сухой кашель и затруднённое дыхание. Доктор медицинских наук Александр Чучалин сообщил, что сперва коронавирус может маскироваться под ОРЗ. Однако через две недели появляются признаки, которые указывают на тяжелое поражение легочной ткани.