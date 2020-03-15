АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Медики развеяли мифы о пользе водки и лука для защиты от коронавируса

В связи с распространением коронавируса медики приняли решение развеять миф о пользе водки и лука для защиты. Благодаря вовремя принятым предостерегающим методам можно побороть развитие инфекции.

Медики рассказали, что водка и лук не препятствуют распространению коронавируса. Согласно статистике, в России зафиксировано 45 подтвержденных случаев заболевания. Большинство из пациентов ранее побывали за границей, остальные контактировали с заболевшими. Также зарегистрирован 1 случай болезни у подростка. Врачи сообщают, чтобы обезопасить себя необходимо придерживаться правил личной гигиены и не посещать места скопления большого количества людей.

При этом они добавили, нужно чаще мыть руки с мылом или обеззараживающим средством, использовать антисептический раствор для протирания гаджетов и не прикасаться руками к лицу и слизистым. При выходе из дома необходимо позаботиться о наличии медицинских перчаток. Они также назвали 4 признака, возникновение которых должно побудить человека обратиться к врачу. В список вошли температура, насморк, сухой кашель и затруднённое дыхание. Доктор медицинских наук Александр Чучалин сообщил, что сперва коронавирус может маскироваться под ОРЗ. Однако через две недели появляются признаки, которые указывают на тяжелое поражение легочной ткани.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Носки зашивает»: Настасья Самбурская призналась, что никогда не выйдет замуж за…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес призналась в приёме сильнодействующих…
Жительница Кубани выломала дверь, не сумев протиснуться в…
Надежда Ангарская ответила хейтерам, критикующим её лишний…
Пушков прокомментировал нападение радикалов на посольство РФ в…
Звезда «Дом-2» Алина Галимова требует от Жени Ромашова компенсацию за…
Xiaomi представит Redmi Note 9S 23 марта в…
Ольга Зарубина потратила около полумиллиона рублей на новую прическу и одежду для…
Поклонники Лолиты пообещали обеспечить певицу рисом и…
Российский вирусолог рассказал об опасности коронавируса для пожилых…
«Его она пошлет еще дальше, чем Фадеева»: Экс-директор Наргиз Сергей Лавров высказался о ее сотрудничестве с…
«Мало драйва»: Сергей Соседов не в восторге от песни Little Big для…
Незнакомка обратилась к Дмитрию Шепелеву с неожиданным вопросом об отделении…
Названы 5 главных признаков плохого…
Джай Кортни выбрал вместо спортивной карьеры профессию…
Nvidia призвала игроков бороться с коронавирусом с помощью…
Воспитательница детского сада наглядно продемонстрировала, как мыло убивает…
Максим Галкин записал песню "Когда запахнет сирень" для друзей на сербском…
Смартфон Honor 30S оснастят камерой с четырьмя…
"Не представляю ее без камеры в руках": Станислав Садальский поздравил Ларису Кудрявцеву с днем…
Мария Машкова пожаловалась на разногласия с «коллегой» по сериалу «Света с того…
Полина Гагарина не сдержала эмоции во время слепых прослушиваний на шоу «Голос.…
Анна Семенович ценит в людях чувство юмора и…
Стабильный Wi-Fi своими руками: Названы способы наладить мощную сеть без помощи…
Милана Тюльпанова может лишиться родительских прав из-за съёмки в программе…
В Испании археологи нашли ворота древнего города Медина…
"Бесконечная тоска в глазах": Лариса Гузеева рассказала о неприятии себя в…
Испытания нового российского танка Т-80БВМ для Крайнего Севера показали на…
Просмотреть все новости