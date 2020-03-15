Медики развеяли мифы о пользе водки и лука для защиты от коронавируса





Медики рассказали, что водка и лук не препятствуют распространению коронавируса. Согласно статистике, в России зафиксировано 45 подтвержденных случаев заболевания. Большинство из пациентов ранее побывали за границей, остальные контактировали с заболевшими. Также зарегистрирован 1 случай болезни у подростка. Врачи сообщают, чтобы обезопасить себя необходимо придерживаться правил личной гигиены и не посещать места скопления большого количества людей.При этом они добавили, нужно чаще мыть руки с мылом или обеззараживающим средством, использовать антисептический раствор для протирания гаджетов и не прикасаться руками к лицу и слизистым. При выходе из дома необходимо позаботиться о наличии медицинских перчаток. Они также назвали 4 признака, возникновение которых должно побудить человека обратиться к врачу. В список вошли температура, насморк, сухой кашель и затруднённое дыхание. Доктор медицинских наук Александр Чучалин сообщил, что сперва коронавирус может маскироваться под ОРЗ. Однако через две недели появляются признаки, которые указывают на тяжелое поражение легочной ткани.