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Лайма Вайкуле поздравила фанатов с "первым мартовским снегом"

Лайма Вайкуле решила отправиться домой в Латвию после концерта Кремлевском дворце. На родине певицу встретили заморозки, что вынудило её поздравить фанатов с "первым мартовским снегом".

После пятилетнего перерыва в карьере для многих поклонников стало неожиданностью её выступление в Кремле, после которого исполнительница вернулась в Латвию. Звезда недавно смогла удивить подписчиков во второй раз, когда опубликовала в соцсети Instagram необычный видеоролик из местного парка. На кадрах запечатлена прогулка подруги Аллы Пугачевой вместе со своими французскими бульдогами по заснеженной территории.

"Всех поздравляю с первым снегом мартовским!" — дописала Вайкула в своем посте. Некоторые фанаты обеспокоились здоровьем собак, порода которых особенно подвержена сезонным заболеваниям. В комментариях также отметились коллеги знаменитости по шоу-бизнесу Елена Валюшкина и Татьяна Лазарева. Они пожелали 65-летней звезде удачи и сообщили, что подобная погода совершенно не отличается от московской.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:53

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