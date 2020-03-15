Лайма Вайкуле поздравила фанатов с "первым мартовским снегом"

После пятилетнего перерыва в карьере для многих поклонников стало неожиданностью её выступление в Кремле, после которого исполнительница вернулась в Латвию. Звезда недавно смогла удивить подписчиков во второй раз, когда опубликовала в соцсети Instagram необычный видеоролик из местного парка. На кадрах запечатлена прогулка подруги Аллы Пугачевой вместе со своими французскими бульдогами по заснеженной территории.— дописала Вайкула в своем посте. Некоторые фанаты обеспокоились здоровьем собак, порода которых особенно подвержена сезонным заболеваниям. В комментариях также отметились коллеги знаменитости по шоу-бизнесу Елена Валюшкина и Татьяна Лазарева. Они пожелали 65-летней звезде удачи и сообщили, что подобная погода совершенно не отличается от московской.