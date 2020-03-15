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Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес призналась в приёме сильнодействующих препаратов

У бывшей участницы скандального проекта «Дом-2» Тани Мусульбес никак не получается обрести душевное равновесие и спокойствие. Девушка рассказала, что в итоге ей приходится пить сильнодействующие лекарства, чтобы хоть как-то сгладить тот стресс, который она испытывает.

Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес призналась в приёме сильнодействующих препаратов

Экс-участница телестройки рассказала своим поклонникам, что собирается лечь спать, но скорее всего заснуть она не сможет. Свое видео девушка записала в пять утра, когда снимала макияж. Более того, Таня отметила, что для того, чтобы уснуть она уже долгое время принимает различные препараты, но даже это не дает гарантии того, что сон все-таки в итоге наступит.

Мульбес подчеркнула, что с того момента, как она перебралась в Москву, то уже практически забыла, что такое нормальный полноценный сон. По словам красотки, без специальных препаратов уснуть у нее практически не получается, но и утром она не может нормально проснуться если вечером выпила снотворное.


Фанаты тут же начали беспокоиться за девушку и отметили, что проблемы со сном могут сильно подорвать здоровье.
Кроме того, Таня Мусульбес всегда делает себя очень яркий макияж, возможно, благодаря этому у нее и получается скрыть свой уставший вид.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:26

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