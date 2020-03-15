Жительница Кубани выломала дверь, не сумев протиснуться в маршрутку
Жители курортного города Лабинска в Краснодарском крае недавно стали свидетелями довольно курьезного происшествия. Женщина не сумела протиснуться в переполненную маршрутку и выпала из нее, попутно выломав дверь.
Водитель маршрутного автобуса заполнил салон транспорта до отказа. В итоге одна из пассажирок, которая находилась ближе остальных к двери, от напряжения в прямом смысле выпала из него вместе с дверью. Очевидцы этого инцидента сняли произошедшее на фото и опубликовали снимки в социальных сетях. По их словам, водитель автобуса не стал оказывать пассажирке первую помощь, напротив, он набросился на нее с руганью, обвинив в том, что женщина сломала дверь.
Поведением мужчины большинство жителей Кубани возмутились, упрекнув водителя, что он в этот момент думал лишь о своем заработке. Многие подчеркивают, если бы мужчина из жадности не набивал пассажирский транспорт до отказа людьми, то ничего подобного бы не произошло
Водитель маршрутного автобуса заполнил салон транспорта до отказа. В итоге одна из пассажирок, которая находилась ближе остальных к двери, от напряжения в прямом смысле выпала из него вместе с дверью. Очевидцы этого инцидента сняли произошедшее на фото и опубликовали снимки в социальных сетях. По их словам, водитель автобуса не стал оказывать пассажирке первую помощь, напротив, он набросился на нее с руганью, обвинив в том, что женщина сломала дверь.
Поведением мужчины большинство жителей Кубани возмутились, упрекнув водителя, что он в этот момент думал лишь о своем заработке. Многие подчеркивают, если бы мужчина из жадности не набивал пассажирский транспорт до отказа людьми, то ничего подобного бы не произошло
Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:24