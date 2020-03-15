АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

Жительница Кубани выломала дверь, не сумев протиснуться в маршрутку

Жители курортного города Лабинска в Краснодарском крае недавно стали свидетелями довольно курьезного происшествия. Женщина не сумела протиснуться в переполненную маршрутку и выпала из нее, попутно выломав дверь.
Жительница Кубани выломала дверь, не сумев протиснуться в маршрутку

Водитель маршрутного автобуса заполнил салон транспорта до отказа. В итоге одна из пассажирок, которая находилась ближе остальных к двери, от напряжения в прямом смысле выпала из него вместе с дверью. Очевидцы этого инцидента сняли произошедшее на фото и опубликовали снимки в социальных сетях. По их словам, водитель автобуса не стал оказывать пассажирке первую помощь, напротив, он набросился на нее с руганью, обвинив в том, что женщина сломала дверь.

Поведением мужчины большинство жителей Кубани возмутились, упрекнув водителя, что он в этот момент думал лишь о своем заработке. Многие подчеркивают, если бы мужчина из жадности не набивал пассажирский транспорт до отказа людьми, то ничего подобного бы не произошло

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Носки зашивает»: Настасья Самбурская призналась, что никогда не выйдет замуж за…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес призналась в приёме сильнодействующих…
Жительница Кубани выломала дверь, не сумев протиснуться в…
Надежда Ангарская ответила хейтерам, критикующим её лишний…
Пушков прокомментировал нападение радикалов на посольство РФ в…
Звезда «Дом-2» Алина Галимова требует от Жени Ромашова компенсацию за…
Xiaomi представит Redmi Note 9S 23 марта в…
Ольга Зарубина потратила около полумиллиона рублей на новую прическу и одежду для…
Поклонники Лолиты пообещали обеспечить певицу рисом и…
Российский вирусолог рассказал об опасности коронавируса для пожилых…
«Его она пошлет еще дальше, чем Фадеева»: Экс-директор Наргиз Сергей Лавров высказался о ее сотрудничестве с…
«Мало драйва»: Сергей Соседов не в восторге от песни Little Big для…
Незнакомка обратилась к Дмитрию Шепелеву с неожиданным вопросом об отделении…
Названы 5 главных признаков плохого…
Джай Кортни выбрал вместо спортивной карьеры профессию…
Nvidia призвала игроков бороться с коронавирусом с помощью…
Воспитательница детского сада наглядно продемонстрировала, как мыло убивает…
Максим Галкин записал песню "Когда запахнет сирень" для друзей на сербском…
Смартфон Honor 30S оснастят камерой с четырьмя…
"Не представляю ее без камеры в руках": Станислав Садальский поздравил Ларису Кудрявцеву с днем…
Мария Машкова пожаловалась на разногласия с «коллегой» по сериалу «Света с того…
Полина Гагарина не сдержала эмоции во время слепых прослушиваний на шоу «Голос.…
Анна Семенович ценит в людях чувство юмора и…
Стабильный Wi-Fi своими руками: Названы способы наладить мощную сеть без помощи…
Милана Тюльпанова может лишиться родительских прав из-за съёмки в программе…
В Испании археологи нашли ворота древнего города Медина…
"Бесконечная тоска в глазах": Лариса Гузеева рассказала о неприятии себя в…
Испытания нового российского танка Т-80БВМ для Крайнего Севера показали на…
Просмотреть все новости