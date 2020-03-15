«Носки зашивает»: Настасья Самбурская призналась, что никогда не выйдет замуж за военного

Известная своей прямотой и откровенностью актриса Настасья Самбурская ответила на вопрос поклонников о том, рассматривает ли она возможность связать себя узами брака с военным. Как оказалось, знаменитость имеет целый ряд предубеждений в отношении союзов с мужчинами подобных профессий. Так артистка уверена, что военнослужащие получают совсем небольшую зарплату и попросту не смогут обеспечить ей достойный уровень жизни.Самбурская отметила, что получает достаточно и может позволить себе приобрести хорошее жилье, тогда как военный, скорее всего, «портки не может купить и носки зашивает». Подобная разность в заработках, как считает звезда «Универа», явно не лучшим образом скажется на мужском самолюбии. Кроме того, актриса уверена: тот, кто жил в казармах, обладает определенным набором черт характера, среди которых жесткость и строгость. Таким мужчинам рядом с артисткой будет некомфортно.Настасья Самбурская признается, что всегда поступает, как хочет и мириться с какими-либо запретами не намерена. Она не скрывает, что сама «не сахар», и ищет только близкого себе по духу партнера.