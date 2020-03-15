Xiaomi представит Redmi Note 9S 23 марта в Малайзии





Сообщается, что новый Redmi Note 9S будет представлен в среднем ценовом сегменте. Сам смартфон от базовой версии Redmi Note 9 отличается увеличенным до 8 гигабайт объемом оперативной памяти. Кроме того, в гаджет будет установлен новый процессор, однако точных данных по этому поводу пока нет. Пока компания лишь публикует анонс самого релиза устройства на своей официальной страничке в социальной сети. В сообщении говорится, что телефон будет представлен в двух цветовых вариантах.Важной особенностью грядущего дебютанта называют безрамочный дисплей с минимальным вырезом. В Европе устройство также должно появиться, однако немного позднее и, вероятнее всего, с другим названием. По данным отраслевых экспертов, в России гаджет будет доступен с ценником порядка 26 000 рублей в средней комплектации с 6 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти.