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Xiaomi представит Redmi Note 9S 23 марта в Малайзии

Китайская компания Xiaomi планирует представить свой новый смартфон Redmi Note 9S для малазийского рынка уже 23 марта в 2020 году. Вместе с этим устройством должны также стартовать продажи его увеличенной версии Redmi Note 9 Pro Max.
Xiaomi представит Redmi Note 9S 23 марта в Малайзии

Сообщается, что новый Redmi Note 9S будет представлен в среднем ценовом сегменте. Сам смартфон от базовой версии Redmi Note 9 отличается увеличенным до 8 гигабайт объемом оперативной памяти. Кроме того, в гаджет будет установлен новый процессор, однако точных данных по этому поводу пока нет. Пока компания лишь публикует анонс самого релиза устройства на своей официальной страничке в социальной сети. В сообщении говорится, что телефон будет представлен в двух цветовых вариантах.

Важной особенностью грядущего дебютанта называют безрамочный дисплей с минимальным вырезом. В Европе устройство также должно появиться, однако немного позднее и, вероятнее всего, с другим названием. По данным отраслевых экспертов, в России гаджет будет доступен с ценником порядка 26 000 рублей в средней комплектации с 6 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 16:04

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