



Инцидент в Киеве во время празднования национального "Дня добровольца" вызвал настороженную реакцию у российских политиков. Акция, организованная местными радикалами, закончилась агрессивными действиями протестующих по отношению к зданию посольства России. Участники шествия бросали петарды, порвали флаг РФ и произвели выстрел из сигнальной ракетницы по крыше сооружения. В ведомстве сообщили, что ни один из дипломатов не пострадал, поскольку были приняты "серьезные меры безопасности".По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, таким образом члены радикальных группировок вымещают свою злобу из-за "провальных" геополитических стратегий, проводимых Украиной. Об этом политик сообщил в своем профиле на веб-платформе Twitter. Он считает, что соседняя страна не смогла договориться об интеграции с ЕС и НАТО, что вызывает напряженную обстановку. Ситуацию также усугубляет невозможность преодоления европейских границ на фоне пандемии коронавируса помимо проблем с возвращением Крыма и отдельных территорий Донбасса.