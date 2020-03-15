Пушков прокомментировал нападение радикалов на посольство РФ в Киеве
Посольство РФ в Киеве было обстреляно из сигнальной ракетницы, которая не смогла вызвать пожар. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал нападение радикалов в украинской столице.
Инцидент в Киеве во время празднования национального "Дня добровольца" вызвал настороженную реакцию у российских политиков. Акция, организованная местными радикалами, закончилась агрессивными действиями протестующих по отношению к зданию посольства России. Участники шествия бросали петарды, порвали флаг РФ и произвели выстрел из сигнальной ракетницы по крыше сооружения. В ведомстве сообщили, что ни один из дипломатов не пострадал, поскольку были приняты "серьезные меры безопасности".
По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, таким образом члены радикальных группировок вымещают свою злобу из-за "провальных" геополитических стратегий, проводимых Украиной. Об этом политик сообщил в своем профиле на веб-платформе Twitter. Он считает, что соседняя страна не смогла договориться об интеграции с ЕС и НАТО, что вызывает напряженную обстановку. Ситуацию также усугубляет невозможность преодоления европейских границ на фоне пандемии коронавируса помимо проблем с возвращением Крыма и отдельных территорий Донбасса.
Инцидент в Киеве во время празднования национального "Дня добровольца" вызвал настороженную реакцию у российских политиков. Акция, организованная местными радикалами, закончилась агрессивными действиями протестующих по отношению к зданию посольства России. Участники шествия бросали петарды, порвали флаг РФ и произвели выстрел из сигнальной ракетницы по крыше сооружения. В ведомстве сообщили, что ни один из дипломатов не пострадал, поскольку были приняты "серьезные меры безопасности".
По мнению члена Совета Федерации Алексея Пушкова, таким образом члены радикальных группировок вымещают свою злобу из-за "провальных" геополитических стратегий, проводимых Украиной. Об этом политик сообщил в своем профиле на веб-платформе Twitter. Он считает, что соседняя страна не смогла договориться об интеграции с ЕС и НАТО, что вызывает напряженную обстановку. Ситуацию также усугубляет невозможность преодоления европейских границ на фоне пандемии коронавируса помимо проблем с возвращением Крыма и отдельных территорий Донбасса.
Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:13