Звезда «Дом-2» Алина Галимова требует от Жени Ромашова компенсацию за увечья





Известно, что звезда «Дом-2» Алина Галимова намерена взять 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за то, что Женя Ромашов стал виновником появления у нее под глазом синяка. Напомним, что Алина стала жертвой от того, что Женя пнул датчик, который в итоге отлетел ей в лицо.По словам Юлии Белой, Женя уже извинился перед Алиной и даже подарил ей цветы. Однако девушка все равно требует, чтобы парень загладил свою вину с помощью денег.Сама Алина Галимова отметила в своем личном блоге, что Женя Ромашов просто обязан понести нормальное наказание за свое поведение. Более того, девушка подчеркивает, что из-за конфликта Жени Ромашова и Юлии Белой страдают окружающие, что естественно неправильно.Стоит отметить, в последнее время Ромашов и Белая никак не могут наладить общение. Ко всему Юля говорит, что у нее уже нет желания налаживать отношения с Женей.