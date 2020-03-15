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Звезда «Дом-2» Алина Галимова требует от Жени Ромашова компенсацию за увечья

Участница скандального проекта «Дом-2» Алина Галимова пострадала во время сильных разборок Жени Ромашова с Юлией Белой. Теперь Алина хочет получить денежную компенсацию за то, что молодой человек нанес ей увечья.

Звезда «Дом-2» Алина Галимова требует от Жени Ромашова компенсацию за увечья

Известно, что звезда «Дом-2» Алина Галимова намерена взять 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за то, что Женя Ромашов стал виновником появления у нее под глазом синяка. Напомним, что Алина стала жертвой от того, что Женя пнул датчик, который в итоге отлетел ей в лицо.

По словам Юлии Белой, Женя уже извинился перед Алиной и даже подарил ей цветы. Однако девушка все равно требует, чтобы парень загладил свою вину с помощью денег.

Сама Алина Галимова отметила в своем личном блоге, что Женя Ромашов просто обязан понести нормальное наказание за свое поведение. Более того, девушка подчеркивает, что из-за конфликта Жени Ромашова и Юлии Белой страдают окружающие, что естественно неправильно.


Стоит отметить, в последнее время Ромашов и Белая никак не могут наладить общение. Ко всему Юля говорит, что у нее уже нет желания налаживать отношения с Женей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:07

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