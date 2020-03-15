Светлана Ходченкова со шпагой в руке показала оголившуюся грудь
Актриса Светлана Ходченкова поделилась с поклонниками фотографией с недавней фотосессии. Она запечатлена со шпагой в руке, изящно изогнувшись назад. Пикантности снимку добавляет слегка оголившаяся грудь знаменитости.
Светлана Ходченкова сейчас активно занимается фехтованием. Она по несколько часов в день тренируется с профессиональными наставниками. В скором времени начнутся съёмки кинокартины «На острие», в котором актриса сыграет главную роль. Кинолента повествует о борьбе за золотую медаль знаменитой Александры Покровской и молодой Киры Егоровой. Чтобы подогреть интерес зрителей к выходу фильма, Светлана Ходченкова приняла участие в тематической фотосессии.
Она позирует на белом фоне в белоснежной блузе под горло с оголённым плечом и тёмных кожаных штанах. Образ дополняет строгий хвост, браслеты и часы. В одной руке актриса держит шпагу, а другая - лежит на боку, при этом она элегантно изогнула спину. Пикантности фотографии добавляет слегка оголённая грудь артистки. Поклонники пришли в восторг от публикации и принялись хвалить знаменитость за трудолюбие. Некоторые отметили, что фотография получилась очень интересная. «Каждое фото достойно восхищения Вашей красоты», «Замечательный снимок», «Хочется любоваться вами», «Как струна», - прокомментировали подписчики актрисы.
Светлана Ходченкова сейчас активно занимается фехтованием. Она по несколько часов в день тренируется с профессиональными наставниками. В скором времени начнутся съёмки кинокартины «На острие», в котором актриса сыграет главную роль. Кинолента повествует о борьбе за золотую медаль знаменитой Александры Покровской и молодой Киры Егоровой. Чтобы подогреть интерес зрителей к выходу фильма, Светлана Ходченкова приняла участие в тематической фотосессии.
Она позирует на белом фоне в белоснежной блузе под горло с оголённым плечом и тёмных кожаных штанах. Образ дополняет строгий хвост, браслеты и часы. В одной руке актриса держит шпагу, а другая - лежит на боку, при этом она элегантно изогнула спину. Пикантности фотографии добавляет слегка оголённая грудь артистки. Поклонники пришли в восторг от публикации и принялись хвалить знаменитость за трудолюбие. Некоторые отметили, что фотография получилась очень интересная. «Каждое фото достойно восхищения Вашей красоты», «Замечательный снимок», «Хочется любоваться вами», «Как струна», - прокомментировали подписчики актрисы.