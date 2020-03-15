Надежда Ангарская ответила хейтерам, критикующим её лишний вес
Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская недавно заявила, что тратит большую часть своего времени на строгие диеты и тяжелые тренировки. Юмористка также ответила хейтерам, критикующим её лишний вес и попытки похудеть.
Надежда Ангарская решила в который раз напомнить своим подписчикам в соцсети Instagram, что не является сторонницей бодипозитива. Более того, она смогла сбросить 33 кг лишнего веса лишь благодаря тому, что изнуряла себя диетами и упражнениями. Поэтому звезда призвала недоброжелателей избавить её от критики. Более того, юмористка возмутилась несправедливым замечаниям по поводу фигуры, которую она пытается усовершенствовать долгое время.
Ангарская сообщила, что "быть здоровой личностью с весом в 130 килограммов невозможно". Особенно тяжелым образом на её состоянии сказались роды, которые создали трудности при лечении ожирения. Резидентка Comedy Woman попросила фанатов следить за собственным питанием и посещать тренажерный зал хотя-бы для собственного здоровья. К слову, в шоу "Последний герой" знаменитости удалось сбросить всего около двух килограммов.
Надежда Ангарская решила в который раз напомнить своим подписчикам в соцсети Instagram, что не является сторонницей бодипозитива. Более того, она смогла сбросить 33 кг лишнего веса лишь благодаря тому, что изнуряла себя диетами и упражнениями. Поэтому звезда призвала недоброжелателей избавить её от критики. Более того, юмористка возмутилась несправедливым замечаниям по поводу фигуры, которую она пытается усовершенствовать долгое время.
Ангарская сообщила, что "быть здоровой личностью с весом в 130 килограммов невозможно". Особенно тяжелым образом на её состоянии сказались роды, которые создали трудности при лечении ожирения. Резидентка Comedy Woman попросила фанатов следить за собственным питанием и посещать тренажерный зал хотя-бы для собственного здоровья. К слову, в шоу "Последний герой" знаменитости удалось сбросить всего около двух килограммов.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:18