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Надежда Ангарская ответила хейтерам, критикующим её лишний вес

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская недавно заявила, что тратит большую часть своего времени на строгие диеты и тяжелые тренировки. Юмористка также ответила хейтерам, критикующим её лишний вес и попытки похудеть.

Надежда Ангарская решила в который раз напомнить своим подписчикам в соцсети Instagram, что не является сторонницей бодипозитива. Более того, она смогла сбросить 33 кг лишнего веса лишь благодаря тому, что изнуряла себя диетами и упражнениями. Поэтому звезда призвала недоброжелателей избавить её от критики. Более того, юмористка возмутилась несправедливым замечаниям по поводу фигуры, которую она пытается усовершенствовать долгое время.

Ангарская сообщила, что "быть здоровой личностью с весом в 130 килограммов невозможно". Особенно тяжелым образом на её состоянии сказались роды, которые создали трудности при лечении ожирения. Резидентка Comedy Woman попросила фанатов следить за собственным питанием и посещать тренажерный зал хотя-бы для собственного здоровья. К слову, в шоу "Последний герой" знаменитости удалось сбросить всего около двух килограммов.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:18

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