Надежда Ангарская ответила хейтерам, критикующим её лишний вес





Надежда Ангарская решила в который раз напомнить своим подписчикам в соцсети Instagram, что не является сторонницей бодипозитива. Более того, она смогла сбросить 33 кг лишнего веса лишь благодаря тому, что изнуряла себя диетами и упражнениями. Поэтому звезда призвала недоброжелателей избавить её от критики. Более того, юмористка возмутилась несправедливым замечаниям по поводу фигуры, которую она пытается усовершенствовать долгое время.Ангарская сообщила, что "быть здоровой личностью с весом в 130 килограммов невозможно". Особенно тяжелым образом на её состоянии сказались роды, которые создали трудности при лечении ожирения. Резидентка Comedy Woman попросила фанатов следить за собственным питанием и посещать тренажерный зал хотя-бы для собственного здоровья. К слову, в шоу "Последний герой" знаменитости удалось сбросить всего около двух килограммов.