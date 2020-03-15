Российский вирусолог рассказал об опасности коронавируса для пожилых людей





, - утверждает опытный вирусолог. Ученый также добавил, что коронавирус обостряет весь комплекс прежних медицинских проблем, которых с возрастом в организме человека может накопиться немало, поэтому гражданам преклонных лет следует не игнорировать национальный календарь вакцинации.В число людей, для которых вирус опасен больше всего, специалист также отнес беременных женщин и курильщиков., - подчеркнул он.