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Российский вирусолог рассказал об опасности коронавируса для пожилых людей

Пожилые люди, как неоднократно сообщалось ранее, тяжелее остальных переносят коронавирус нового типа, поэтому им рекомендуют с особым вниманием относиться к своему здоровью. Об этом рассказал известный российский вирусолог, профессор НИИ им. Ивановского Михаил Щелканов.
Российский вирусолог рассказал об опасности коронавируса для пожилых людей

«Пожилые входят в группу риска, поскольку в данном случае имеет место наслоение большого количества факторов. Человек в преклонном возрасте, как правило, включен сразу в несколько таких групп риска. А если он курит, то здесь и объяснения излишни», - утверждает опытный вирусолог. Ученый также добавил, что коронавирус обостряет весь комплекс прежних медицинских проблем, которых с возрастом в организме человека может накопиться немало, поэтому гражданам преклонных лет следует не игнорировать национальный календарь вакцинации.

В число людей, для которых вирус опасен больше всего, специалист также отнес беременных женщин и курильщиков. «Вот беременные – одна из самых значимых групп риска при таких заболеваниях», - подчеркнул он.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:39

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