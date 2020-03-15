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Ольга Зарубина потратила около полумиллиона рублей на новую прическу и одежду для дочери

Ольга Зарубина решила воплотить мечту дочери Киры о бьюти-преображении и наняла для нее дорогого стилиста. В итоге на новую прическу и одежу для наследницы певица потратила около полумиллиона рублей.

Дочь Ольги Зарубиной и Александра Малинина Кира уже давно живет и работает в США, однако иногда все же прилетает к матери в Москву. На этот раз, однако, в столицу России наследницу популярной певицы привела не сколько ностальгия, столько желание выступить в очередном ток-шоу, посвященному отношениям с отцом.

Правда после окончания съемок дочь Зарубиной не поспешила улететь в Америку, а решила провести некоторое время с матерью. Певица же, в свою очередь, захотела сделать что-то приятное для Киры и оплатила ей услуги личного стилиста. Как оказалось, наследница знаменитости уже некоторое время задумывалась над бьюти-преображением, однако не решалась сделать это самостоятельно. Благодаря же стараниям специалиста и финансовой поддержки матери, которая потратила на дочь около полумиллиона рублей, стиль начинающая певица все-таки сменила.

Дочь Малинина сделала модную короткую стрижку и обновила цвет волос, а также практически полностью сменила гардероб, скупив много одежды из новых коллекций московских бутиков. Ольга Зарубина отметила, что абсолютно не жалеет о потраченной на походы по магазинам сумме, так как это сделало Киру счастливой, а большего матери и не нужно.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:54

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