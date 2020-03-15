Поклонники Лолиты пообещали обеспечить певицу рисом и спичками
Лолита Милявская недавно пошутила в соцсетях о том, что на фоне коронавируса россиянам нужно мыть руки и попросила подсказать места, где продается гречка. Поклонники певицы пообещали обеспечить её рисом и спичками.
Лолита Милявская наслаждается турне по России, о чем говорит недавняя публикация на веб-платформе Instagram. Исполнительница поделилась видеороликом, в котором продемонстрировала фигуру перед походом в бассейн. В подписи к посту певица попросила подписчиков не поддаваться панике, поддерживать гигиену рук и назвать магазины, где еще осталась в продаже гречка. Подобный запрос связан с тем, что из-за пандемии коронавируса жители Москвы "все закупают впрок в больших количествах".
Подобные заявления спровоцировали фанатов, которые предлагали артистке помощь в приобретении крупы, а также обещали поделиться собственными запасами. Кроме прочего, они советовали лучшие места, где можно запастись товарами первой необходимости: рисом, макаронами, спичками, сахаром и даже туалетной бумагой. Все же, большинство поклонников обсуждало заявление артистки, что она поцелует поклонников на своих грядущих концертах.
Лолита Милявская наслаждается турне по России, о чем говорит недавняя публикация на веб-платформе Instagram. Исполнительница поделилась видеороликом, в котором продемонстрировала фигуру перед походом в бассейн. В подписи к посту певица попросила подписчиков не поддаваться панике, поддерживать гигиену рук и назвать магазины, где еще осталась в продаже гречка. Подобный запрос связан с тем, что из-за пандемии коронавируса жители Москвы "все закупают впрок в больших количествах".
Подобные заявления спровоцировали фанатов, которые предлагали артистке помощь в приобретении крупы, а также обещали поделиться собственными запасами. Кроме прочего, они советовали лучшие места, где можно запастись товарами первой необходимости: рисом, макаронами, спичками, сахаром и даже туалетной бумагой. Все же, большинство поклонников обсуждало заявление артистки, что она поцелует поклонников на своих грядущих концертах.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:46