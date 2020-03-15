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«Его она пошлет еще дальше, чем Фадеева»: Экс-директор Наргиз Сергей Лавров высказался о ее сотрудничестве с Дробышем

Бывший концертный директор Наргиз Сергей Лавров высказался о ее сотрудничестве с Виктором Дробышем. В одно из недавних интервью он отметил, что своего нового продюсера исполнительница пошлет еще дальше, чем Максима Фадеева.
«Его она пошлет еще дальше, чем Фадеева»: Экс-директор Наргиз Сергей Лавров высказался о ее сотрудничестве с Дробышем

Наргиз Закирова с громким скандалом покидала продюсерский центр MALFA. Исполнительница заявила, что ее не устраивает потребительское отношение со стороны Максима Фадеева. Также певица обвинила продюсера в том, что он скрыл от нее весомую часть доходов от концертов. В результате данного скандала Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять ряд песен. Недавно стало известно, что артистка уже заключила новый контракт с Виктором Дробышем.

По поводу данного сотрудничество решил высказаться бывший концертный директор исполнительницы. Сергей Лавров рассказала, что Наргиз Закирову возмущало, что она отдает 50% своих гонораров Максиму Фадееву, хотя у них был такой договор. Бывший концертный директор певицы отметил, что с новым продюсером будет такая же ситуация. В конце Сергей Лавров отметил, что Виктора Дробыша Наргиз пошлет еще дальше, чем Максима Фадеева.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:30

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