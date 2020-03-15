«Мало драйва»: Сергей Соседов не в восторге от песни Little Big для «Евровидения»





По мнению критика, композиция Uno вполне соответствует духу нынешнего «Евровидения», однако в самом клипе к ней пока не хватает куража., - заявил Соседов.Также эксперт обратил внимание, что в этой песне недостаточно ярко прописаны партии, да и аранжировка в ней большой оригинальностью не отличается. И избавиться от этих недостатков, уверен музыкальный критик, можно лишь посредством организации яркого шоу при презентации песни.