АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Появились первые характеристики Apple Watch нового…
EUR 81.86 USD 73.19
Курс валют на 14.03.2020

«Мало драйва»: Сергей Соседов не в восторге от песни Little Big для «Евровидения»

Успех петербургской группы Little Big на «Евровидении 2020» зависит только от самих участников этого коллектива. Таким мнением поделился известный российский музыкальный критик Сергей Соседов, попутно отметивший, что песне, выбранной командой для исполнения в рамках престижного конкурса, все же не хватает драйва.
«Мало драйва»: Сергей Соседов не в восторге от песни Little Big для «Евровидения»

По мнению критика, композиция Uno вполне соответствует духу нынешнего «Евровидения», однако в самом клипе к ней пока не хватает куража. «Это довольно веселая пародийная композиция, многое будет зависеть от ее презентации и исполнения в прямом эфире. Нужно больше драйва, которого в клипе явно недостаточно», - заявил Соседов.

Также эксперт обратил внимание, что в этой песне недостаточно ярко прописаны партии, да и аранжировка в ней большой оригинальностью не отличается. И избавиться от этих недостатков, уверен музыкальный критик, можно лишь посредством организации яркого шоу при презентации песни.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Носки зашивает»: Настасья Самбурская призналась, что никогда не выйдет замуж за…
Звезда «Дом-2» Таня Мусульбес призналась в приёме сильнодействующих…
Жительница Кубани выломала дверь, не сумев протиснуться в…
Надежда Ангарская ответила хейтерам, критикующим её лишний…
Пушков прокомментировал нападение радикалов на посольство РФ в…
Звезда «Дом-2» Алина Галимова требует от Жени Ромашова компенсацию за…
Xiaomi представит Redmi Note 9S 23 марта в…
Ольга Зарубина потратила около полумиллиона рублей на новую прическу и одежду для…
Поклонники Лолиты пообещали обеспечить певицу рисом и…
Российский вирусолог рассказал об опасности коронавируса для пожилых…
«Его она пошлет еще дальше, чем Фадеева»: Экс-директор Наргиз Сергей Лавров высказался о ее сотрудничестве с…
«Мало драйва»: Сергей Соседов не в восторге от песни Little Big для…
Незнакомка обратилась к Дмитрию Шепелеву с неожиданным вопросом об отделении…
Названы 5 главных признаков плохого…
Джай Кортни выбрал вместо спортивной карьеры профессию…
Nvidia призвала игроков бороться с коронавирусом с помощью…
Воспитательница детского сада наглядно продемонстрировала, как мыло убивает…
Максим Галкин записал песню "Когда запахнет сирень" для друзей на сербском…
Смартфон Honor 30S оснастят камерой с четырьмя…
"Не представляю ее без камеры в руках": Станислав Садальский поздравил Ларису Кудрявцеву с днем…
Мария Машкова пожаловалась на разногласия с «коллегой» по сериалу «Света с того…
Полина Гагарина не сдержала эмоции во время слепых прослушиваний на шоу «Голос.…
Анна Семенович ценит в людях чувство юмора и…
Стабильный Wi-Fi своими руками: Названы способы наладить мощную сеть без помощи…
Милана Тюльпанова может лишиться родительских прав из-за съёмки в программе…
В Испании археологи нашли ворота древнего города Медина…
"Бесконечная тоска в глазах": Лариса Гузеева рассказала о неприятии себя в…
Испытания нового российского танка Т-80БВМ для Крайнего Севера показали на…
Просмотреть все новости