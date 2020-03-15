«Мало драйва»: Сергей Соседов не в восторге от песни Little Big для «Евровидения»
Успех петербургской группы Little Big на «Евровидении 2020» зависит только от самих участников этого коллектива. Таким мнением поделился известный российский музыкальный критик Сергей Соседов, попутно отметивший, что песне, выбранной командой для исполнения в рамках престижного конкурса, все же не хватает драйва.
По мнению критика, композиция Uno вполне соответствует духу нынешнего «Евровидения», однако в самом клипе к ней пока не хватает куража. «Это довольно веселая пародийная композиция, многое будет зависеть от ее презентации и исполнения в прямом эфире. Нужно больше драйва, которого в клипе явно недостаточно», - заявил Соседов.
Также эксперт обратил внимание, что в этой песне недостаточно ярко прописаны партии, да и аранжировка в ней большой оригинальностью не отличается. И избавиться от этих недостатков, уверен музыкальный критик, можно лишь посредством организации яркого шоу при презентации песни.
По мнению критика, композиция Uno вполне соответствует духу нынешнего «Евровидения», однако в самом клипе к ней пока не хватает куража. «Это довольно веселая пародийная композиция, многое будет зависеть от ее презентации и исполнения в прямом эфире. Нужно больше драйва, которого в клипе явно недостаточно», - заявил Соседов.
Также эксперт обратил внимание, что в этой песне недостаточно ярко прописаны партии, да и аранжировка в ней большой оригинальностью не отличается. И избавиться от этих недостатков, уверен музыкальный критик, можно лишь посредством организации яркого шоу при презентации песни.