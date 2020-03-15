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Незнакомка обратилась к Дмитрию Шепелеву с неожиданным вопросом об отделении гинекологии

Бывший телеведущий «На самом деле» пожаловался, что после ухода с Первого канала его перестали узнавать на улицах. Так недавно к Дмитрию Шепелеву обратилась незнакомка, которая, вместо ожидаемой просьбы об автографе, огорошила знаменитость вопросом о ближайшем отделении гинекологии.

С июля 2017 года по февраль 2020-го Дмитрий Шепелев работал в качестве ведущего ток-шоу «На самом деле», а также вел рубрики «Шлем правды» в «Видели видео?». Однако около месяца назад шоумен заявил о прекращении сотрудничества с Первым каналом и теперь наслаждается заслуженным отдыхом, о чем регулярно рассказывает на своей странице в Instagram.

Так в одной из публикаций, сделанной во время отдыха в горах, Шепелев отметил, что после ухода с одного из наиболее популярных каналов России, его популярность начала таять на глазах. В подтверждение этому журналист привел несколько историй. Одна из них произошла во время отпуска, проведенного на горнолыжном курорте: тогда один из отдыхающих попросил шоумена помочь ему застегнуть ботинок, при этом так и не узнав звезду. Вторая же приключилась уже в Москве, когда Дмитрий Шепелев гулял с собакой. К ведущему подошла незнакомка, и, вместо того, чтобы попросить сделать селфи или дать автограф, огорошила звезду телевидения вопросом о местонахождении ближайшего отделения гинекологии.

Однако подобное падение узнаваемости и популярности отнюдь не расстраивает Шепелева. Он с удовольствием проводит свободное время за чтением, ходит на литературные встречи, а также общается с поклонниками посредством соцсетей.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 15:18

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