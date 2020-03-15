Названы 5 главных признаков плохого смартфона





Первым признаком плохого смартфона в 2020 году специалисты называют наличие разъема стандарта microUSB. Массовый отказ производителей от этого формата начался еще в 2019 году, и если прежде его можно было встретить лишь в гаджетах с ценой не менее 25 000 рублей, то сейчас актуальный разъем USB Type-C есть даже в моделях дешевле 8000 рублей. Обратить внимание при выборе смартфона советуют и на емкость его аккумулятора. Времена, когда пользователю предлагали флагманы со скромными батареями в качестве компромисса давно миновали, теперь в индустрии наметился тренд на хорошую автономность, из-за чего корпусы многих моделей стали на пару миллиметров толще.Наличие рамок и подбородка – еще один признак того, что устройство не может называться новым в полном смысле этого слова. С 2017-2018 годов производители начали переходить на гаджеты с минимальными рамками, особенно это касается верхней и нижней областей передней панели. Свидетельствовать о современности выбранной модели может и качество ее дисплея – устаревшие TFT-матрицы сегодня не встречаются даже в самых дешевых экземплярах – только IPS или AMOLED с его производными. Наконец, важный признак хорошего современного смартфона – наличие дополнительных модулей связи, от высокоскоростного LTE 4G самых распространенных стандартов, до такой удобной мелочи как чип NFC.